Инспекция обратилась к медицинским учреждениям и врачам с просьбой предоставить необходимые медицинские документы. В инспекции не уточнили, когда было получено заявление, необходимое для начала проверки.

Ранее инспекция заявила, что для проведения такой проверки необходимо заявление от лица, но такого заявления не было. ИЗ не проводит проверок действительности больничного листа по своей инициативе.

При подаче жалобы на выдачу больничного лицо должно указать обстоятельства, позволяющие усомниться в действительности документа.

Как сообщалось, Хелманис не заполнил в установленный срок анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне. На больничном он находится с 5 августа прошлого года, после того, как вернулся из гуманитарной миссии в Украину, где был контужен.