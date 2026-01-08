Baltijas balss logotype
Инспекция здравоохранения начала проверку больничного контуженного на Украине мэра Огре 4 1827

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
LETA
Изображение к статье: Инспекция здравоохранения начала проверку больничного контуженного на Украине мэра Огре

Инспекция здравоохранения (ИЗ) начала проверку обоснованности больничного листа председателя Огрской думы Эгилса Хелманиса, подтвердили агентству ЛЕТА в инспекции.

Инспекция обратилась к медицинским учреждениям и врачам с просьбой предоставить необходимые медицинские документы. В инспекции не уточнили, когда было получено заявление, необходимое для начала проверки.

Ранее инспекция заявила, что для проведения такой проверки необходимо заявление от лица, но такого заявления не было. ИЗ не проводит проверок действительности больничного листа по своей инициативе.

При подаче жалобы на выдачу больничного лицо должно указать обстоятельства, позволяющие усомниться в действительности документа.

Как сообщалось, Хелманис не заполнил в установленный срок анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне. На больничном он находится с 5 августа прошлого года, после того, как вернулся из гуманитарной миссии в Украину, где был контужен.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Украина #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го января

    Впечатление такое, что бОльшая часть правительства уже побывала на передовой, получила контузию, но не захотела продлевать больничный.

    15
    2
  • A
    Aleks
    8-го января

    Ой,у власти столько контуженных морально,что не пересчитать и ничего,работают на ,,благо,,страны .😈

    30
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го января

    А что, разве контуженному на всю голову можно давать допуск к государственной тайне Латвии?

    30
    1
  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    8-го января

    Нет,конечно. Поэтому тебе и не дают допуск

    1
    17
Читать все комментарии

