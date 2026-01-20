После трагического пожара в посёлке Крусткалны, в результате которого погибли двое детей, расследование всё ещё продолжается, и ответы о причинах случившегося пока ожидаются. Тем временем пострадавшие жители получают временное жильё и поддержку от самоуправления, а медики продолжают бороться за здоровье пострадавших, сообщают Новости ТВ3.

В многоквартирном доме посёлка Крусткалны, где в утренние часы прошлой пятницы погибли двое детей, сегодня возложены цветы и зажжены свечи — тихая дань памяти погибшим от местных жителей. Государственная полиция пока не выдвинула конкретных версий о причине пожара, и ясность может появиться лишь после получения результатов экспертиз.

"Идёт досудебный уголовный процесс, ведётся расследование, процессуальный руководитель уже собрал первоначальные материалы, назначены необходимые экспертизы, и пока сложно прогнозировать, когда будут получены заключения экспертов, чтобы можно было говорить о причине пожара и источнике возгорания", - пояснил представитель Государственной полиции Марис Хмельницкис.

После обследования технического состояния здания, проведённого экспертами строительной инспекции, жителям пострадавшего дома было разрешено на короткое время вернуться в свои квартиры, чтобы забрать предметы первой необходимости. Управляющая посёлком «Jaunlazdu mājas» компания ООО Fortium.lv временно разместила 29 человек, чьи квартиры пострадали в пожаре, в других своих объектах, в том числе в соседних домах.

Жители также обращались за помощью в самоуправление Кекавского края. Требовались как базовые бытовые вещи — кровати, постельное бельё, полотенца — так и психологическая поддержка. Она была оказана не только жителям дома, но и родственникам семьи, потерявшей в трагедии двух детей.

"По информации, предоставленной работниками социальных служб, после того как проходит первый шок, люди обращаются за помощью. Подаются заявления на пособия в кризисных ситуациях, которые предусмотрены нашими нормативами самоуправления", - рассказал заместитель председателя думы Кекавского края Айгар Витолс.

Тем временем медики продолжают заботиться о пострадавшей в пожаре женщине — матери двоих погибших детей. В детской клинической больнице находится также её третий ребёнок — четырёхлетняя девочка.

