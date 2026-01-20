Baltijas balss logotype
Утро вторника в Латвии - самое холодное за последние два года 0 613

Наша Латвия
Дата публикации: 20.01.2026
LETA
Изображение к статье: Утро вторника в Латвии - самое холодное за последние два года
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии было самое холодное утро с 8 января 2024 года, свидетельствуют данные метеорологических станций.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха в 5 часов утра составляла от -9,2 градуса в Колке и -9,9 градуса в Вентспилсе до -21...-23 Мерсрагсе, Скривери, Екабпилсе, Мадоне" Гулбене и Дагде и -24 градуса в Даугавпилсе.

По данным "Latvijas Valsts ceļi", самый сильный мороз ранним утром был -23...-24 градуса во многих районах Латгале и Видземе, неполных -23 градуса зафиксировано также местами на Вентспилсском и Лиепайском шоссе.

Это самый сильный мороз в стране с 8 января 2024 года, когда в Латгале температура местами достигала -30 градусов.

Сильная геомагнитная буря началась поздно вечером в понедельник и может продолжиться во вторник. В Латвии наблюдалось северное сияние.

Самая высокая температура воздуха в Европе 19 января составила +18...+19 градусов в Испании и Италии. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник составила --25 в Беларуси и - 28 градусов на северо-востоке европейской части России.

#Италия #Испания #погода #Латвия #Европа #северное сияние #Россия
Видео