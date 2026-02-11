Baltijas balss logotype
«Rīgas satiksme» повышает допустимый уровень промилле, при котором водителей не будут увольнять

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Rīgas satiksme» повышает допустимый уровень промилле, при котором водителей не будут увольнять
ФОТО: скриншот видео TV3

В распоряжении передачи “Bez Tabu” (ТВ3) оказались внутренние правила трудового распорядка «Rīgas satiksme». В них указано, что отныне водители троллейбусов, трамваев и автобусов не будут автоматически уволены, если перед рейсом в их выдохе будет зафиксировано до 0,5 промилле алкоголя.

Прежние правила устанавливали значительно более низкий допустимый уровень. До сих пор в начале рабочего дня содержание алкоголя в выдохе не должно было превышать 0,2 промилле — в противном случае грозило увольнение, сообщает ТВ3.

Сотрудник «Rīgas satiksme» отмечает, что предприятие смягчило требования к водителям общественного транспорта, увеличив допустимое содержание алкоголя с 0,2 до 0,5 промилле. Причина — нехватка водителей. «Неужели в такой ответственной профессии нормально трудоустраивать людей с проблемами алкоголизма?» — задаётся он вопросом.

И нарколог Илзе Максима, и эксперты Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), к которым обратилась передача Bez Tabu, негативно оценивают этот шаг. «Посыл неправильный», — отметил представитель CSDD Оскар Ирбитис.

В муниципальном предприятии «Rīgas satiksme» подтвердили передачe, что правила действительно были изменены. Там пояснили, что каждый водитель общественного транспорта перед началом смены обязан пройти проверку на алкотестере. Если прибор фиксирует даже незначительное наличие алкоголя в выдохе, водитель к работе не допускается.

По словам предприятия, цель изменений — обеспечить равное отношение ко всем сотрудникам. До сих пор, например, контролёрам парковок допускалось до 0,5 промилле, а водителям общественного транспорта — до 0,2. Если уровень превышал этот порог, сотрудника увольняли.

Руководитель юридического отдела «Rīgas satiksme» Янис Гайлитис пояснил: если сегодня водитель троллейбуса приходит с 0,4 промилле, он немедленно отстраняется от работы. Если в течение года это повторяется снова (до 0,5 промилле), трудовые отношения с ним прекращаются. Чтобы обеспечить равное отношение, как водителям общественного транспорта, так и другим сотрудникам, например, слесарям и перегонщикам автобусов, установлен единый подход. В вопросе увольнения работников ничего не изменилось: если сотрудника дважды в течение года уличают в алкогольном опьянении, даже при 0,01 промилле, трудовой договор с ним расторгается.

За три года в муниципальном предприятии были уволены 23 водителя, у которых было зафиксировано более 0,2 промилле алкоголя в выдохе.

#алкоголь #транспорт #увольнение #безопасность #правила #общественный транспорт
