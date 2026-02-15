На международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в столице Австрии Вене, Латвию будет представлять певица Атвара с песней "Тень".

Завершился национальный отбор на "Евровидение". Атвара была признана лучшей среди десяти претендентов на участие в "Евровидении" по итогам голосования и зрителей, и жюри.

В целом на конкурс в этом году было подано 124 песни, в полуфинал были отобраны 24 претендента, а в финал прошли десять исполнителей.

На конкурсе "Евровидение" в Вене Атвара выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая. Финал конкурса пройдет 16 мая.