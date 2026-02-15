Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

На международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в столице Австрии Вене, Латвию будет представлять певица Атвара с песней "Тень".

Завершился национальный отбор на "Евровидение". Атвара была признана лучшей среди десяти претендентов на участие в "Евровидении" по итогам голосования и зрителей, и жюри.

В целом на конкурс в этом году было подано 124 песни, в полуфинал были отобраны 24 претендента, а в финал прошли десять исполнителей.

На конкурсе "Евровидение" в Вене Атвара выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая. Финал конкурса пройдет 16 мая.

#Евровидение #Латвия #музыка #конкурс #певица
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    А когда от Латвии то представят песни Солнышко, Яркий мой Цветочек, Счастье и какой нибудь Рассвет? )))

