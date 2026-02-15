Умерла певица, вокальный педагог и оперная солистка Лилия Грейдане, говорится в сообщении Латвийской национальной оперы и балета.

Грейдане родилась 14 ноября 1944 года. Её творческая жизнь более 30 лет была связана с Латвийской национальной оперой. Певицу отличали особый тембр голоса, сценическое обаяние и способность раскрывать сущность каждого исполняемого образа, ярко интерпретируя как ведущие, так и характерные партии.

В репертуаре певицы было более 30 ролей, среди них Мими, Лелде, Адриана Лекуврёр, Микаэла, Дездемона, Лаймдота, донна Анна, Елизавета и многие другие. Она также участвовала в исполнении вокально-симфонических произведений и выступала в камерной музыке.

Многие годы Грейдане возглавляла вокальную кафедру в консерватории и была педагогом молодых оперных певцов.

В 2007 году Грейдане получила премию за пожизненный вклад в оперное искусство, а в 2023 году её работа была отмечена Большой музыкальной наградой за вклад всей жизни.