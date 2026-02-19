Baltijas balss logotype
Самые дешевые лекарства в Латвии подорожали: через полгода будет легче 4 956

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые дешевые лекарства в Латвии подорожали: через полгода будет легче

В Минздраве довольны: цены на наиболее востребованные рецептурные лекарства в Латвии в прошлом году в среднем снизились на 17%.

Но наиболее заметное снижение цен наблюдается у препаратов дороже 10 евро, тогда как в группе самых дешевых лекарств зафиксирован рост цен. В группе лекарств до 5 евро в среднем стоимость увеличилась на 50 центов.

“Мы постоянно отслеживаем ситуацию в целом и осознаём сложности в низких ценовых группах. Поэтому уже с середины этого года мы введём компенсационные механизмы для инвалидов первой группы и лекарства стоимостью до 10 евро, обеспечивая большую поддержку для социально-уязвимых групп населения”, – заявил Хосам Абу Мери, министр здравоохранения.

Что конкретно имеется в виду? Сейчас пациенты доплачивают 75 центов за "услугу фармацевта". В дальнейшем планируется, что для дешевых лекарств (до 10 евро) эту услугу покроет государство. А пациенты с инвалидностью первой группы будут полностью освобождены от оплаты услуги фармацевта.

Но это запланировано только на 1 июля 2026-го года. А пока? Как всегда. Спасение утопающих - это дело рук самих утопающих.


#здравоохранение #медицина #цены #Латвия #экономика #лекарства
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    А через 10 лет независимости Латвия догонит Европу.

    11
    2
  • П
    Процион
    Дед
    19-го февраля

    А через 20 лет мы будем жить при коммунизме :)

    15
    2
  • П
    Процион
    19-го февраля

    Зато на 17% снизились цены на морские моторные яхты. Радость пришла откуда не ждали!

    30
    2
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    Процион
    20-го февраля

    Конечно радость - до не могу. Раньше я мог яхту купить за 200 лет работы и не пить не есть - то теперь куплю её за 175лет.

    1
    0
Читать все комментарии

