В Минздраве довольны: цены на наиболее востребованные рецептурные лекарства в Латвии в прошлом году в среднем снизились на 17%.

Но наиболее заметное снижение цен наблюдается у препаратов дороже 10 евро, тогда как в группе самых дешевых лекарств зафиксирован рост цен. В группе лекарств до 5 евро в среднем стоимость увеличилась на 50 центов.

“Мы постоянно отслеживаем ситуацию в целом и осознаём сложности в низких ценовых группах. Поэтому уже с середины этого года мы введём компенсационные механизмы для инвалидов первой группы и лекарства стоимостью до 10 евро, обеспечивая большую поддержку для социально-уязвимых групп населения”, – заявил Хосам Абу Мери, министр здравоохранения.

Что конкретно имеется в виду? Сейчас пациенты доплачивают 75 центов за "услугу фармацевта". В дальнейшем планируется, что для дешевых лекарств (до 10 евро) эту услугу покроет государство. А пациенты с инвалидностью первой группы будут полностью освобождены от оплаты услуги фармацевта.

Но это запланировано только на 1 июля 2026-го года. А пока? Как всегда. Спасение утопающих - это дело рук самих утопающих.