Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижане выдвинули свои требования к Рижской думе. Чего хотят жители? 3 1802

Политика
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижане выдвинули свои требования к Рижской думе. Чего хотят жители?
ФОТО: LETA

Рижане ожидают от столичного самоуправления более активной работы по благоустройству города, решению проблем транспорта и бедности.

Жители Риги ожидают от самоуправления более активной работы по благоустройству города, решению проблем транспорта и бедности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре исследовательским центром SKDS.

Рижанам в ходе опроса было предложено назвать три проблемы, которые столичная дума должна решать в первую очередь. 61% опрошенных заявили, что первоочередное внимание должно уделяться вопросам благоустройства города - состоянию улиц, дорог и тротуаров, благоустройству дворов, чистоте улиц и тротуаров.

Второй наиболее часто упоминаемой проблемой стали вопросы транспорта, на которые указали 31% опрошенных. Жители Риги отмечали необходимость улучшения организации движения и развития транспортной системы, проблемы с пробками, нехватку парковок, необходимость новых маршрутов общественного транспорта, слишком высокие цены и др.

Третьей важнейшей для рижан проблемой являются социальные вопросы и борьба с бедностью, которые назвали 14% опрошенных. Людей беспокоят проблемы семей с детьми, низкие пособия, доступность бесплатного питания в школах и детских садах, вопросы обеспечения пенсионеров, безработица, проблемы с жильем.

Опрос проводился с 7 по 23 ноября, в нем участвовал 801 респондент в возрасте от 18 до 75 лет.

Читайте нас также:
#Рига #транспорт #благоустройство #бедность #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го декабря

    Желаю думцам в новом году по телефону в каждом кармане. И чтобы они звонили по ним только на номера 112 и 113.

    24
    2
  • Д
    Дед
    28-го декабря

    А думцы хотели построить велодорожки за миллионы, половину из которых положить себе в карманы. Цели разные. Я почему то думаю, что пожелания рижан, если и выполнят, то стоить рижанам будет не дешево. Например еще какой нибудь тариф или налог введут.

    45
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го декабря

    Да плевать они хотели на все эти требования - у них сейчас КАНИКУЛЫ, не будем им портить их курортное настроение!

    37
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Политолог о правящих: «Они уже едва друг с другом разговаривают»
Изображение к статье: «Плохо знают латышский язык»: объявили о сборе штрафов и вынесении предупреждений
Изображение к статье: «Путина не любят!» В России выразили недовольство решением Риги под Новый год
Изображение к статье: Самый высокооплачиваемый депутат Латвии - Дайга Миериня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео