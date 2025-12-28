Рижане ожидают от столичного самоуправления более активной работы по благоустройству города, решению проблем транспорта и бедности.

Жители Риги ожидают от самоуправления более активной работы по благоустройству города, решению проблем транспорта и бедности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре исследовательским центром SKDS.

Рижанам в ходе опроса было предложено назвать три проблемы, которые столичная дума должна решать в первую очередь. 61% опрошенных заявили, что первоочередное внимание должно уделяться вопросам благоустройства города - состоянию улиц, дорог и тротуаров, благоустройству дворов, чистоте улиц и тротуаров.

Второй наиболее часто упоминаемой проблемой стали вопросы транспорта, на которые указали 31% опрошенных. Жители Риги отмечали необходимость улучшения организации движения и развития транспортной системы, проблемы с пробками, нехватку парковок, необходимость новых маршрутов общественного транспорта, слишком высокие цены и др.

Третьей важнейшей для рижан проблемой являются социальные вопросы и борьба с бедностью, которые назвали 14% опрошенных. Людей беспокоят проблемы семей с детьми, низкие пособия, доступность бесплатного питания в школах и детских садах, вопросы обеспечения пенсионеров, безработица, проблемы с жильем.

Опрос проводился с 7 по 23 ноября, в нем участвовал 801 респондент в возрасте от 18 до 75 лет.