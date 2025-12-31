В цикле бесед «Латвия 2035» — разговор с Валдисом Затлерсом. Врач, президент государства с 2007 по 2011 год, депутат 11-го Сейма, основатель Партии реформ. На вопрос о том, чем он занимается сейчас, Валдис Затлерс отвечает, что живет очень тревожной жизнью, дел много. В Риге он лоббирует различные культурные проекты. «Если их никто не лоббирует, ничего не происходит, потому что нам кажется: есть правительство, есть самоуправление, и они все решат, но на самом деле без давления со стороны общества не обойтись». Затлерс раскрывает, что старается много ездить по миру, встречаться с людьми, понимать, что происходит. Он считает, что из СМИ невозможно получить объективную картину — нужно путешествовать, участвовать в семинарах и конференциях. А летом есть сад, который одновременно является удовольствием, а также физиотерапией и психотерапией.

Говоря о девяностых годах, Валдис Затлерс отмечает, что обязательно нужно начать с позитивного. Он сам считает, что в 90% случаев были приняты фундаментально правильные решения.

«На самом деле о тех историях успеха мы могли бы рассказывать долго, и, возможно, делаем это слишком мало. Но, конечно, ничего не бывает на сто процентов правильным».

Валдис Затлерс считает, что есть две фундаментальные ошибки, последствия которых мы ощущаем до сих пор и которых можно было избежать. «Первая — в нашей образовательной реформе мы исключили из высших учебных заведений все другие языки, кроме латышского. Для студентов, для профессоров, для самих вузов. Это было полностью противоположно тому, что делали основатели нашего государства, которые приглашали профессоров и умные головы со всей Европы, чтобы создавать сильные университеты и сильных студентов. А мы это запретили через язык. Вместо этого нужно было сразу браться за детские сады и там вводить латышский язык. В этом возрасте дети быстро осваивают языки и еще не ориентированы политически».

Второй фундаментальной ошибкой Затлерс называет непредоставление гражданства детям неграждан.

«В свободном государстве по собственной воле мы продолжали сами производить неграждан. У этой группы людей возник вопрос — почему это государство их отвергло?»

Затлерс считает, что в экономике крупных фундаментальных ошибок не было. При этом он признает, что нам не хватало такого политика, как у эстонцев был Март Лаар, который мог сказать: я знаю, что из-за этого меня не переизберут, но я все равно сделаю правильные вещи. «Наши политики все время переживают за свое переизбрание, поэтому, возможно, отдельные решения запаздывали. Например, не было достаточно принципиальной позиции в отношении прихода офшоров в экономику и их влияния».

Говоря о сегодняшнем дне, Валдис Затлерс отмечает — мы слишком много говорим о том, что отстаем. «Во многих вещах мы вовсе не отстаем, а даже являемся лидерами. Мы — достаточно органичный элемент Северо-Балтийского региона, который сейчас укрепляется как самостоятельная единица со своими специфическими интересами. Но если вы поедете в Литву, они скажут, что в Латвии все лучше. Эстонцы немного более самоуверенные, они, возможно, громко этого не скажут, но про себя подумают, что то или иное в Латвии лучше. Это нормально, что кто-то выходит в лидеры, а кто-то догоняет лидеров — из-за этого не стоит переживать».

Валдис Затлерс подчеркивает, что нужно перестать говорить о равенстве женщин и мужчин.

«Идеи равенства всегда в истории приносили разрушения. Нам нужно говорить о равноценности женщин и мужчин, когда один пол дополняет другой и наоборот, и оба одинаково важны. Это звучит консервативно, но и в консерватизме могут быть определенные черты либерализма».

Затлерс считает, что нам нужно учиться осмысленно дискутировать, не облаивая и не унижая инакомыслящих. Демография должна быть в повестке каждой партии и каждого правительства. «Одних пособий недостаточно. Если этой идеи не будет, для латышей 2035 год, не говоря уже о 2050, может оказаться довольно печальным».

Говоря о других актуальных вопросах, Затлерс отмечает, что в Латвии сейчас есть три напасти: закупки, конкурсы на должности и анонимные жалобы. «Закупки устроены так, что процесс бессмысленно долгий и никак не гарантирует выбор лучшего предложения. С конкурсами на должности тоже приходится идти как по кочкам — часто все заканчивается ничем, кандидатов нередко размазывают по стене еще до окончания конкурса. Но самое прискорбное — это то, что внезапно большую власть получили анонимные жалобы, на основании которых люди могут потерять работу и быть дискредитированы. Это такая советская традиция доносительства, которая неизвестно почему сегодня возрождается».

Тем не менее Валдис Затлерс остается оптимистом и надеется, что эти проблемы мы преодолеем. В новом году он желает, чтобы у нас было много детей, потому что их всегда слишком мало, и чтобы каждое свое решение мы оценивали с точки зрения того, как оно пойдет на пользу нашим детям. Ведь если будут счастливые дети, будет счастливая нация.