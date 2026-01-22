Ринкевич вернулся из Швейцарии и снова подчеркнул, что Гренландия является неотъемлемой частью Дании.

Президент Латвии, посетивший на этой неделе Всемирный экономический форум в Давосе, заявил, что Латвия поддержит любые согласованные союзниками действия НАТО в арктическом регионе, которые укрепляют безопасность региона.

Ринкевич рассказал, что переговоры были посвящены трансатлантическим отношениям между США и Европой, в том числе недавним дискуссиям о Гренландии. Он отметил, что Латвия согласна с тем, что и Дания, и США - хорошие союзники, и выразил пожелание, чтобы все вопросы решались в прямом диалоге в рамках НАТО.

Ринкевич приветствовал достигнутое на форуме в Давосе соглашение о решении вопросов безопасности в Арктике в рамках НАТО, при этом Дания и США будут работать вместе на коллегиальной основе. Он подчеркнул, что удалось избежать серьезных и далеко идущих разногласий, но при этом подчеркнул, что Гренландия является неотъемлемой частью Дании и что все вопросы должны решаться в соответствии с принципами международного права.

Президент Латвии отметил, что сотрудничество Латвии с США в области обороны и безопасности очень хорошее, и, несмотря на различные риторики и дискуссии, Латвия будет продолжать работать над развитием трансатлантического сотрудничества в Балтийском регионе в сложной международной ситуации.

Ринкевич также отметил положительное развитие регионального сотрудничества в формате северной Балтики, к которому все чаще присоединяются Польша и Германия. Такое сотрудничество важно для укрепления безопасности. На переговорах также обсуждалась поддержка Украины, которая в этом году должна составить 0,25% от валового внутреннего продукта.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече должностные лица осудили атаки России на Украину, в том числе попытки разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, которые причиняют огромные страдания населению.

Участники встречи согласились, что Россия не готова к миру, поэтому необходимо продолжать усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, в частности, с помощью санкций, а также поддерживать устойчивость энергетического сектора Украины и быстрое восстановления инфраструктуры после целенаправленных атак России.

Должностные лица, участвующие в реализации внешней политики, подтвердили важность единой внешней политики и взаимной координации, чтобы как можно эффективнее защищать интересы Латвии.

На встрече присутствовали президент Латвии, председатель Сейма Дайга Миериня, министр иностранных дел Байба Браже, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце и советник премьер-министра по иностранным делам Ивар Лиепниекс, представляющий Эвику Силиню, которая в пятницу принимает участие во внеочередном неформальном заседании Евросовета.