Перевозчики пассажиров обратились к премьер-министру Эвике Силине (Новое единство) с призывом отстранить от должности министра сообщения Атиса Швинку (Прогрессивные), указывая, что Министерство сообщения и Автотранспортная дирекция (АТД) за год так и не смогли конструктивно решить обострившиеся проблемы в системе пассажирских перевозок по региональной маршрутной сети, сообщает Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков агентству LETA.

«Мы категорически против происходящего в сфере пассажирских перевозок и считаем своим долгом проинформировать премьер-министра, что такая политика ответственного министерства с утопическими решениями и экспериментами приведёт к катастрофическим последствиям для отрасли, а главное — от запланированной реформы пострадают жители регионов, которым фактически придётся самим думать, как добраться до работы, врача или хотя бы магазина», — заявил президент ассоциации Иво Ошениекс.

Он, в частности, указал, что, например, план использовать почти 50 единиц «транспорта по запросу» для обслуживания четверти территории Латвии не выглядит серьёзным. Также сомнительна идея пересадить пассажиров на поезда, учитывая плотность железнодорожной сети в стране.

«Вместо того чтобы последовательно решать проблему тарифов по долгосрочным договорам и стабилизировать ситуацию в отрасли с учётом роста издержек, министерство выбирает путь экспериментов с мобильностью населения», — указал Ошениекс.

В ассоциации отмечают, что Министерство сообщения, подавая осенью предложения по бюджету на текущий год, признало в СМИ риск расторжения действующих договоров из-за недостаточного финансирования, однако вместо индексации уже существующих, что дешевле, запрашивались средства на новые контракты с «рыночным уровнем оплаты труда водителей». Это, по мнению ассоциации, свидетельствует о сознательном выборе министром самого дорогого сценария, допускающего банкротство существующих компаний.

По мнению отрасли, стратегия «дождаться банкротства перевозчиков и проводить новые закупки» не является обоснованной ни с хозяйственной, ни с экономической точки зрения, поскольку новые перевозчики объективно запросят более высокие тарифы. В ассоциации отмечают, что в последней закупке, организованной АТД, наблюдался значительный рост предложенных цен — 1,37–1,82 евро за километр против средней долгосрочной цены в 1,11 евро.

«Это означает дополнительную нагрузку на государственный бюджет в миллионы евро, а также риск прерывания услуг в регионах. Такое поведение — дать существующей системе рухнуть, чтобы на её месте строить новую и более дорогую — является злоупотреблением государственными средствами и нарушением принципов хорошего управления», — подчёркивают в ассоциации.

Пассажирские перевозчики подчёркивают, что предлагали ряд решений, например, пересмотр тарифов по долгосрочным договорам в пределах допустимых 10% согласно Закону о госзакупках, с соответствующим увеличением бюджетной базы, или изменение порядка индексации, чтобы проводить её ежегодно, а не раз в четыре года, как сейчас.

Также указывается, что 7 января состоялась очередная встреча с министром сообщения, на которой так и не были получены ответы на ключевые вопросы отрасли: когда и как будет решена проблема пересмотра тарифов по долгосрочным договорам в региональной маршрутной сети и предусмотрено ли финансирование в бюджете для компенсации убытков с целью обеспечить полноценное выполнение услуг и избежать угрозы банкротства компаний.

Ассоциация также указывает на незаинтересованность министра в диалоге с отраслью. Об этом, по их словам, свидетельствует авторитарный стиль общения министра и АТД с перевозчиками. «Коммуникация министра и АТД на встречах с отраслью основана на односторонних решениях, ультиматумах и угрозах штрафов, а не на конструктивном диалоге», — заявляют в ассоциации. Также отмечается, что вопросы, неоднократно отправленные и обсуждённые очно, требуют повторной подачи в письменной форме, однако АТД на них не отвечает.

«Такой подход с очевидным затягиванием времени со стороны министерства и АТД в течение всего прошлого года создал напряжённость в отрасли и препятствует поиску срочного решения», — подчёркивают перевозчики.

Ассоциация также напоминает, что планируемое сокращение маршрутной сети на 16% по всей стране повлияет на доступность региональных связей и мобильность жителей, особенно в сельской местности. Существенно возрастёт технический пробег перевозчиков, что увеличит их расходы на «пустые» километры.

Как уже сообщалось, после встречи 7 января Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков заявила, что операторы регионального общественного транспорта снова рассматривают возможность проведения акции протеста из-за отсутствия пересмотра тарифов по долгосрочным договорам.

12 августа прошлого года представители отрасли провели акцию протеста у здания Кабинета министров с призывом компенсировать рост расходов, вызванный непредвиденными чрезвычайными обстоятельствами. А 16 сентября была организована акция «Один час без общественного транспорта», чтобы привлечь внимание к недостаточному финансированию отрасли.

Перевозчики требовали компенсировать 10% убытков, понесённых из-за условий долгосрочных договоров в период с 1 июля 2022 года по 31 августа 2025 года.

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков объединяет 25 перевозчиков по всей стране.