Возглавляющий парламентскую следственную комиссию по миграции депутат Нацобъединения Янис Домбрава в социальной сети X привел такие данные: "Более 60% просителей убежища самовольно покидают центр соискателей убежища. Однако эти пропавшие лица не объявляются в розыск — как пропавшие без вести или как потенциальные правонарушители. Только учреждения фиксируют факт пропажи. Так, за несколько лет в Латвии пропало несколько тысяч иностранцев.

Около половины пропавших через некоторое время находят в других европейских странах, а о судьбе остальных ведомства не располагают информацией."