Куда исчезают прибывшие в Латвию иностранцы? 3 503

Политика
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда исчезают прибывшие в Латвию иностранцы?

Глава парламентской следственной комиссии о судьбе ищущих убежище (беженцев) в Латвии.

Возглавляющий парламентскую следственную комиссию по миграции депутат Нацобъединения Янис Домбрава в социальной сети X привел такие данные: "Более 60% просителей убежища самовольно покидают центр соискателей убежища. Однако эти пропавшие лица не объявляются в розыск — как пропавшие без вести или как потенциальные правонарушители. Только учреждения фиксируют факт пропажи. Так, за несколько лет в Латвии пропало несколько тысяч иностранцев.

Около половины пропавших через некоторое время находят в других европейских странах, а о судьбе остальных ведомства не располагают информацией."

#Латвия #Европа #миграция #беженцы #парламент #мигранты
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    5-го февраля

    В файлах Эпштейна есть разговор одного из примьеров Израиля,где он говорит,что для того ,чтобы в Израиле было меньше арабов,необходимо завезти из России миллион красивых девушек и дать им иудаизм по ускоренной программе и что он это обсуждал с Путиным. Что то Израиль темненьких не хочет,а остальным навязывает,ведь цветными управлять легче их диаспорам в разных странах... Да-а.Бог сотворил Небо и Землю,а Черт(Ротшильд)-Израиль😈🔯👽

    0
    0
  • А
    Андрей
    5-го февраля

    А узнают ли ведомства, если, в один прекрасный день, как говорится, пропадёт и сам Янис? А потом, вдруг, в другой прекрасный день, обнаружися где-нибудь в США? Ведь всем известно (да он и сам указал в декларациях), что он скупает акции американский акционерных обществ на многие тысячи долларов! А зачем, спрашивается? Да просто, чтобы потом воспользоваться дивидендами с них. Ну не подарит же он все акции и дивиденды например Латвийскому детскому фонду? Ведь он даже не инвестировал и одной тысячи евро в латвийские предприятия (согласно тем же добровольным декларациям). Чего уже говорить о том, чтобы просто так подарить.

    Кстати, если государство обязывает задекларировать доход/имущество (акции), то можно ли это назвать добровольным декларированием? Или его просто никто не проверят? Т.е. "джентельменам верят наслово"? Ну тогда понятно, почему у многих "дженельменов" "карта так и пошла"!

    4
    1
  • bt
    bory tschist
    5-го февраля

    ... oни исчезают "тудá", где – пособие и заработная плата вышe. (странно, что ещё кто-то этого в редакции портала BB не понимает)

    3
    1
Читать все комментарии

