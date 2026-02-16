Baltijas balss logotype
Конец анонимности? Министр надеется в течение месяца запретить незарегистрированные SIM-карты

Политика
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конец анонимности? Министр надеется в течение месяца запретить незарегистрированные SIM-карты
ФОТО: Unsplash

Министр внутренних дел Рихард Козловскис надеется в течение месяца запретить в Латвии использование незарегистрированных SIM-карт, пишет ЛЕТА.

Политик в интервью Латвийскому радио пояснил, что Министерство внутренних дел внесло предложение запретить использование незарегистрированных SIM-карт, не привязанных к конкретному лицу. Это необходимо для ограничения мошенничества, совершаемого по телефону.

Во многих странах Европейского союза незарегистрированные SIM-карты запрещены, поэтому подобное мошенничество концентрируется в тех государствах, где такого регулирования еще нет, в том числе в Латвии, отметил Козловскис.

Он уверен, что такое предложение вызовет дискуссии, однако министр надеется, что вопрос удастся решить уже в течение месяца.

Как сообщалось, депутаты оппозиции обратились с запросом к министру внутренних дел, требуя разъяснить его действия и ответственность в борьбе с телефонным мошенничеством.

Депутаты также интересовались, рассматривается ли полный запрет услуг «SIM box», которые, по их мнению, в других странах доказали свою эффективность как существенный шаг к прекращению анонимных мошеннических звонков.

Как сообщалось ранее, на заседании подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний Юридической комиссии Сейма член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис указал, что в прошлом году различными способами у жителей было похищено не менее 15 миллионов евро, причем в основном жертвами мошенников становятся одинокие пожилые люди, ищущие возможности для общения.

#Латвия #преступность #кибербезопасность
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Если она продлевается через интернет банк- она уже не анонимна. Министру стоит прежде чем делать выводы о незарегестрированных симках, поболтать с ИИ о современных технологиях, если лень серфить в открытом инфоокеане интернета, которые позволяют и без физических симок, осуществлять звонки с виртуальных номеров. Лучше бы озаботились об информировании населения, как следует вести себя, в случае звонков со стороны мошенников.. А там все просто- "ложить трубку " и связываться на офиц номер организации от которой был произведен звонок, для выяснения действительности звонка .

  • JB
    Janis Berzin
    Yu Yu
    16-го февраля

    "А там все просто-" - если всё так просто, то почему постоянно обманывают стариков и прочих индивидов с пониженным критическим восприятием действительности? Почему до сих пор граждане ходят на выборы если "там все просто"? За 35 лет не информированы как следует вести себя, в случае предвыборных призывов мошенников, воров, грабителей?

