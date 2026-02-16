Министр внутренних дел Рихард Козловскис надеется в течение месяца запретить в Латвии использование незарегистрированных SIM-карт, пишет ЛЕТА.

Политик в интервью Латвийскому радио пояснил, что Министерство внутренних дел внесло предложение запретить использование незарегистрированных SIM-карт, не привязанных к конкретному лицу. Это необходимо для ограничения мошенничества, совершаемого по телефону.

Во многих странах Европейского союза незарегистрированные SIM-карты запрещены, поэтому подобное мошенничество концентрируется в тех государствах, где такого регулирования еще нет, в том числе в Латвии, отметил Козловскис.

Он уверен, что такое предложение вызовет дискуссии, однако министр надеется, что вопрос удастся решить уже в течение месяца.

Как сообщалось, депутаты оппозиции обратились с запросом к министру внутренних дел, требуя разъяснить его действия и ответственность в борьбе с телефонным мошенничеством.

Депутаты также интересовались, рассматривается ли полный запрет услуг «SIM box», которые, по их мнению, в других странах доказали свою эффективность как существенный шаг к прекращению анонимных мошеннических звонков.

Как сообщалось ранее, на заседании подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний Юридической комиссии Сейма член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис указал, что в прошлом году различными способами у жителей было похищено не менее 15 миллионов евро, причем в основном жертвами мошенников становятся одинокие пожилые люди, ищущие возможности для общения.