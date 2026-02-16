Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс.
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс о том, какой должна быть европейская политика.
«Патриоты Европы» оказались правы во всем и теперь это косвенно признают даже многие наши оппоненты», - говорит депутат Европарламента от политической группы «Патриоты Европы» Вилис Криштопанс. О новых политических реалиях на нашем континенте и не только он рассказал в интервью газете «Сегодня».
— Господин Криштопанс, помнится, еще недавно сторонники «зеленой политики» убеждали нас, что только жесткая «климатонейтральность» может спасти планету от неминуемой гибели по причине «глобального потепления». Нынче в этом сомневаются даже те, кто горячо поддерживал «зеленый курс»…
— «Патриоты Европы» и ваш покорный слуга изначально всю эту «зеленую политику» считали аферой, мы даже называли это и называем «зелеными галлюцинациями». Понятно, что те, кто это все задумали, в накладе не остались — на так называемый «зеленый курс» тратятся миллиарды… О том, насколько нам угрожает глобальное потепление, все жители Латвии могут убедиться сами — в январе и в первых числах февраля побиты многие прежние рекорды низких температур! В отдельные ночи столбик термометра опускался ниже 27 градусов…
Самое печальное — бездумный «зеленый курс», о чем, кстати, «Патриоты Европы» тоже предупреждали, больно бьет по экономике, убивает промышленность. Сейчас многие европейские автопроизводители кусают локти, признают, что они явно поторопились, отказавшись или резко сократив производство автомобилей, например, с дизельными двигателями. Теперь автогиганты терпят убытки.
Еще в прошлых созывах Европарламента тем депутатам, кто кричали о необходимости срочного сокращения выбросов CO2 и отказа от фосильных видов энергии аплодировали стоя. Ну сегодня подобные призывы воспринимаются иначе — вместо оваций подобных сторонников «зеленых галлюцинаций» могут и освистать.
Но чудес, увы, не бывает — так быстро отказа от «зеленого курса» не произойдет — его все еще горячо поддерживают и руководители Еврокомиссии, и левацко-либеральные политики стран ЕС, а левые все еще находятся у власти в большинстве стран ЕС. Точнее — из 27 стран только в 3 странах у власти правые правительства.
— И эта тенденция господства левых сил пока не меняется?
— Постепенно избиратели в ЕС тоже начинают «прозревать» и политики вынуждены на это реагировать — мы видим, что в ряде стран ЕС, которые уже просто задыхаются от наплыва иммигрантов, шаг за шагом ужесточается миграционная политика. Какой бы идеологии не придерживались те или иные политики, им придется как-то реагировать на сложившуюся миграционную ситуацию, ведь иначе Европy и конкретные страны ждет просто катастрофа! От культурной Европы не останется и следа!
— Между тем, в Латвии, а также в Литве и Польше развернулась дискуссия о том, должны ли эти страны поддержать призыв председателя Конгресса США о вручении Трампу Нобелевской премии мира…
— Как мы знаем, спикеры литовского и польского парламентов являются левыми, поэтому меня не удивляет, что они отказались поддерживать Трампа. У нас хотя спикер Сейма и подписала обращение, в целом у власти находятся лево-либеральная коалиция, которая даже не скрывает своего неприязненного отношения к президенту США. И Трамп, и Вэнсс 100 раз намекали, что будут говорить с другой Европой. Конечно, наши «либерасты» делают вид, что не понимают. Из 27 стран лишь в трех с половиной - правые правительства. Трамп разговаривает с Мелони, Бабишем, Орбаном. Как только в Латвии появится правое правительство без «Нового Единства» и «прогрессивных», латвийского премьера будут ждать в гости в Белом доме. Пока в Латвии поддерживают ЛГБТ, прайды, миграцию, прогрессивные хамазы, не рассчитывайте на сотрудничество. Так просто.
Ситуацию в США я чувствую и понимаю хорошо, поскольку на протяжении 20 лет ежегодно по несколько месяцев там находился. Америка не хочет возвращаться к прежней политике — к «зеленым галлюцинациям», к неконтролируемой миграции, к развалу собственного производства и к зависимости от импорта. И это не только какая-то «каприза» республиканцев и Трампа, это настрой большинства избирателей. Конечно, администрация Белого дома хотела бы видеть и в Европе подобный настрой властей. Но, в конце концов, это дело самих европейцев — если они хотят погибнуть, то что тут Трамп уже может поделать…
«Патриоты Европы», со своей стороны, будут делать все, чтобы спасти нашу европейскую цивилизацию и мы видим, что число наших сторонников только увеличивается!
Конечно, и Латвии нужно другое правительство, которое, например, остановит этот безумный проект в никуда под названием Rail Baltica – сердце обливается кровью, когда видишь, что сотни миллионов евро фактически сжигаются в топке, вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в создание современных, безопасных автомобильных дорог! У нас ежегодно десятки людей гибнут на автодорогах, а в это время государство тратит миллионы на строительство свай на Даугаве, на возведение моста в никуда возле аэропорта «Рига». Это просто безумие какое-то! Уверен: рано или поздно тем, кто это все затеял, придется ответить перед законом.
Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.
Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.
Оставить комментарий(8)