«Патриоты Европы» оказались правы во всем и теперь это косвенно признают даже многие наши оппоненты», - говорит депутат Европарламента от политической группы «Патриоты Европы» Вилис Криштопанс. О новых политических реалиях на нашем континенте и не только он рассказал в интервью газете «Сегодня».

— Господин Криштопанс, помнится, еще недавно сторонники «зеленой политики» убеждали нас, что только жесткая «климатонейтральность» может спасти планету от неминуемой гибели по причине «глобального потепления». Нынче в этом сомневаются даже те, кто горячо поддерживал «зеленый курс»…

— «Патриоты Европы» и ваш покорный слуга изначально всю эту «зеленую политику» считали аферой, мы даже называли это и называем «зелеными галлюцинациями». Понятно, что те, кто это все задумали, в накладе не остались — на так называемый «зеленый курс» тратятся миллиарды… О том, насколько нам угрожает глобальное потепление, все жители Латвии могут убедиться сами — в январе и в первых числах февраля побиты многие прежние рекорды низких температур! В отдельные ночи столбик термометра опускался ниже 27 градусов…

Самое печальное — бездумный «зеленый курс», о чем, кстати, «Патриоты Европы» тоже предупреждали, больно бьет по экономике, убивает промышленность. Сейчас многие европейские автопроизводители кусают локти, признают, что они явно поторопились, отказавшись или резко сократив производство автомобилей, например, с дизельными двигателями. Теперь автогиганты терпят убытки.

Еще в прошлых созывах Европарламента тем депутатам, кто кричали о необходимости срочного сокращения выбросов CO2 и отказа от фосильных видов энергии аплодировали стоя. Ну сегодня подобные призывы воспринимаются иначе — вместо оваций подобных сторонников «зеленых галлюцинаций» могут и освистать.

Но чудес, увы, не бывает — так быстро отказа от «зеленого курса» не произойдет — его все еще горячо поддерживают и руководители Еврокомиссии, и левацко-либеральные политики стран ЕС, а левые все еще находятся у власти в большинстве стран ЕС. Точнее — из 27 стран только в 3 странах у власти правые правительства.

— И эта тенденция господства левых сил пока не меняется?

— Постепенно избиратели в ЕС тоже начинают «прозревать» и политики вынуждены на это реагировать — мы видим, что в ряде стран ЕС, которые уже просто задыхаются от наплыва иммигрантов, шаг за шагом ужесточается миграционная политика. Какой бы идеологии не придерживались те или иные политики, им придется как-то реагировать на сложившуюся миграционную ситуацию, ведь иначе Европy и конкретные страны ждет просто катастрофа! От культурной Европы не останется и следа!

— Между тем, в Латвии, а также в Литве и Польше развернулась дискуссия о том, должны ли эти страны поддержать призыв председателя Конгресса США о вручении Трампу Нобелевской премии мира…

— Как мы знаем, спикеры литовского и польского парламентов являются левыми, поэтому меня не удивляет, что они отказались поддерживать Трампа. У нас хотя спикер Сейма и подписала обращение, в целом у власти находятся лево-либеральная коалиция, которая даже не скрывает своего неприязненного отношения к президенту США. И Трамп, и Вэнсс 100 раз намекали, что будут говорить с другой Европой. Конечно, наши «либерасты» делают вид, что не понимают. Из 27 стран лишь в трех с половиной - правые правительства. Трамп разговаривает с Мелони, Бабишем, Орбаном. Как только в Латвии появится правое правительство без «Нового Единства» и «прогрессивных», латвийского премьера будут ждать в гости в Белом доме. Пока в Латвии поддерживают ЛГБТ, прайды, миграцию, прогрессивные хамазы, не рассчитывайте на сотрудничество. Так просто.

Ситуацию в США я чувствую и понимаю хорошо, поскольку на протяжении 20 лет ежегодно по несколько месяцев там находился. Америка не хочет возвращаться к прежней политике — к «зеленым галлюцинациям», к неконтролируемой миграции, к развалу собственного производства и к зависимости от импорта. И это не только какая-то «каприза» республиканцев и Трампа, это настрой большинства избирателей. Конечно, администрация Белого дома хотела бы видеть и в Европе подобный настрой властей. Но, в конце концов, это дело самих европейцев — если они хотят погибнуть, то что тут Трамп уже может поделать…

«Патриоты Европы», со своей стороны, будут делать все, чтобы спасти нашу европейскую цивилизацию и мы видим, что число наших сторонников только увеличивается!

Конечно, и Латвии нужно другое правительство, которое, например, остановит этот безумный проект в никуда под названием Rail Baltica – сердце обливается кровью, когда видишь, что сотни миллионов евро фактически сжигаются в топке, вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в создание современных, безопасных автомобильных дорог! У нас ежегодно десятки людей гибнут на автодорогах, а в это время государство тратит миллионы на строительство свай на Даугаве, на возведение моста в никуда возле аэропорта «Рига». Это просто безумие какое-то! Уверен: рано или поздно тем, кто это все затеял, придется ответить перед законом.

