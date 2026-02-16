Baltijas balss logotype
«Зеленый курс» трещит по швам»

Политика
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс.

Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс.

Депутат Европарламента Вилис Криштопанс о том, какой должна быть европейская политика.

«Патриоты Европы» оказались правы во всем и теперь это косвенно признают даже многие наши оппоненты», - говорит депутат Европарламента от политической группы «Патриоты Европы» Вилис Криштопанс. О новых политических реалиях на нашем континенте и не только он рассказал в интервью газете «Сегодня».

— Господин Криштопанс, помнится, еще недавно сторонники «зеленой политики» убеждали нас, что только жесткая «климатонейтральность» может спасти планету от неминуемой гибели по причине «глобального потепления». Нынче в этом сомневаются даже те, кто горячо поддерживал «зеленый курс»…

— «Патриоты Европы» и ваш покорный слуга изначально всю эту «зеленую политику» считали аферой, мы даже называли это и называем «зелеными галлюцинациями». Понятно, что те, кто это все задумали, в накладе не остались — на так называемый «зеленый курс» тратятся миллиарды… О том, насколько нам угрожает глобальное потепление, все жители Латвии могут убедиться сами — в январе и в первых числах февраля побиты многие прежние рекорды низких температур! В отдельные ночи столбик термометра опускался ниже 27 градусов…

Самое печальное — бездумный «зеленый курс», о чем, кстати, «Патриоты Европы» тоже предупреждали, больно бьет по экономике, убивает промышленность. Сейчас многие европейские автопроизводители кусают локти, признают, что они явно поторопились, отказавшись или резко сократив производство автомобилей, например, с дизельными двигателями. Теперь автогиганты терпят убытки.

Еще в прошлых созывах Европарламента тем депутатам, кто кричали о необходимости срочного сокращения выбросов CO2 и отказа от фосильных видов энергии аплодировали стоя. Ну сегодня подобные призывы воспринимаются иначе — вместо оваций подобных сторонников «зеленых галлюцинаций» могут и освистать.

Но чудес, увы, не бывает — так быстро отказа от «зеленого курса» не произойдет — его все еще горячо поддерживают и руководители Еврокомиссии, и левацко-либеральные политики стран ЕС, а левые все еще находятся у власти в большинстве стран ЕС. Точнее — из 27 стран только в 3 странах у власти правые правительства.

— И эта тенденция господства левых сил пока не меняется?

— Постепенно избиратели в ЕС тоже начинают «прозревать» и политики вынуждены на это реагировать — мы видим, что в ряде стран ЕС, которые уже просто задыхаются от наплыва иммигрантов, шаг за шагом ужесточается миграционная политика. Какой бы идеологии не придерживались те или иные политики, им придется как-то реагировать на сложившуюся миграционную ситуацию, ведь иначе Европy и конкретные страны ждет просто катастрофа! От культурной Европы не останется и следа!

— Между тем, в Латвии, а также в Литве и Польше развернулась дискуссия о том, должны ли эти страны поддержать призыв председателя Конгресса США о вручении Трампу Нобелевской премии мира…

— Как мы знаем, спикеры литовского и польского парламентов являются левыми, поэтому меня не удивляет, что они отказались поддерживать Трампа. У нас хотя спикер Сейма и подписала обращение, в целом у власти находятся лево-либеральная коалиция, которая даже не скрывает своего неприязненного отношения к президенту США. И Трамп, и Вэнсс 100 раз намекали, что будут говорить с другой Европой. Конечно, наши «либерасты» делают вид, что не понимают. Из 27 стран лишь в трех с половиной - правые правительства. Трамп разговаривает с Мелони, Бабишем, Орбаном. Как только в Латвии появится правое правительство без «Нового Единства» и «прогрессивных», латвийского премьера будут ждать в гости в Белом доме. Пока в Латвии поддерживают ЛГБТ, прайды, миграцию, прогрессивные хамазы, не рассчитывайте на сотрудничество. Так просто.

Ситуацию в США я чувствую и понимаю хорошо, поскольку на протяжении 20 лет ежегодно по несколько месяцев там находился. Америка не хочет возвращаться к прежней политике — к «зеленым галлюцинациям», к неконтролируемой миграции, к развалу собственного производства и к зависимости от импорта. И это не только какая-то «каприза» республиканцев и Трампа, это настрой большинства избирателей. Конечно, администрация Белого дома хотела бы видеть и в Европе подобный настрой властей. Но, в конце концов, это дело самих европейцев — если они хотят погибнуть, то что тут Трамп уже может поделать…

«Патриоты Европы», со своей стороны, будут делать все, чтобы спасти нашу европейскую цивилизацию и мы видим, что число наших сторонников только увеличивается!

Конечно, и Латвии нужно другое правительство, которое, например, остановит этот безумный проект в никуда под названием Rail Baltica – сердце обливается кровью, когда видишь, что сотни миллионов евро фактически сжигаются в топке, вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в создание современных, безопасных автомобильных дорог! У нас ежегодно десятки людей гибнут на автодорогах, а в это время государство тратит миллионы на строительство свай на Даугаве, на возведение моста в никуда возле аэропорта «Рига». Это просто безумие какое-то! Уверен: рано или поздно тем, кто это все затеял, придется ответить перед законом.

patrioti-1.jpg

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.

#США #Европарламент #Латвия #экология #энергетика #изменение климата #политические партии #политика
Оставить комментарий

(8)
  • I
    Inga
    16-го февраля

    Обвешался ленточками,с новым китайским годом. Как поцс ноздрю сунул в не свои средства. Гольдман за спиной подпихивает,с90-03,с05-12.Все ни как их за собой не приберет.Страховка за часы ,ныне не та.Календарь подбери.

    2
    10
  • A
    Anim
    16-го февраля

    "насколько нам угрожает глобальное потепление, все жители Латвии могут убедиться сами — в январе и в первых числах февраля побиты многие прежние рекорды низких температур!"

    Расскажите депутату, что это никак не связано. Какие ж необразованные дебилы управляют всей Европой...

    21
    4
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Это в Латвии левое правительство? В Латвии коричневое не только правительство, но и Сейм. А зеленая программа убьет Латвию, хотя, какая разница, от чего загнется это проект, жаль, что люди почувствуют на свей попе в полной мере.

    53
    3
  • АП
    Алексей Попович
    16-го февраля

    Китай в этом плане пошел правильным путем, сначала развились, а затем с появлением свободных средств, начали их вкладывать в зелёную энергетику.

    32
    5
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Побывал тут недавеча у моря.. Замерзает )) И не пахнет глобальным потеплением. И столько Сельхоз полей загадили столбами неэффективных для Латвии -солнечных панелей...

    76
    4
  • A
    Anim
    Yu Yu
    16-го февраля

    Глобальное потепление - это многолетний (многовековой) процесс повышение СРЕДНЕЙ температуры климатической СИСТЕМЫ Земли.

    На одной территории может быть лето жарче, на другой - зимы в два раза холоднее. А в среднем климат ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ становится теплее.

    Блин, неужели так сложно хотя бы 10 строк почитать, прежде чем высказываться по теме?

    3
    17
  • Д
    Дед
    Yu Yu
    16-го февраля

    Аниму.Больше всего мне нравится, что температура Земли поднимется на 2.5 градуса. Кто нибудь пробовал померить температуру одного города? Сколько градусников, столько мнений, не говоря о субъективных условиях, там ветер подул, там дом построили, где то на датчик солнышко стало светить, и в результате тысяч таких ненадежных замеров говорить о 2.5 градусах? Да там погрешность в пять шесть градусах, как минимум.

    4
    0
  • MiU
    Made in USSR
    Yu Yu
    17-го февраля

    Для anim: много-много лет тому взад, когда ещё жили динозаврики, температура нпшей планеты была гораздо выше той, что сейчас. И не на один, и не на 2.5 градуса. А поболее. И при всём при этом процентное содержание СО2 в атмосфере было в разы (в разы, Карл - в разы!!!) выше. И что? Земля умерла? Да совсем наоборот. Было таааакое бурное развитие, как флоры, так и фауны, что мы сейчас обзавидовались бы...

    2
    0
Читать все комментарии

