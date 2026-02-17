Baltijas balss logotype
Учатся или гуляют? В Латвии ужесточат правила для студентов из третьих стран 0 1400

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учатся или гуляют? В Латвии ужесточат правила для студентов из третьих стран
ФОТО: LETA

Министерство внутренних дел Латвии предлагает ужесточить контроль за гражданами третьих стран. В частности, вузы обяжут сообщать в Государственную пограничную охрану, если иностранный студент без уважительной причины пропускает занятия три дня вместо нынешних 14.

Поправки к закону об иммиграции поданы на третье чтение в Сейм и являются частью более широкого плана Министерство внутренних дел по усилению контроля за пребыванием граждан третьих стран.

Также предлагается: • ограничить привлечение граждан третьих стран к простым профессиям; • запретить агентствам по трудоустройству нанимать таких работников; • ужесточить санкции за нарушения, включая депозит на возможную депортацию; • запретить воссоединение семей для студентов бакалавриата и магистратуры из стран вне НАТО.

Ранее Сейм уже поддержал эти поправки во втором чтении.

Читайте нас также:
#образование #Сейм #Латвия #миграция #студенты #правила #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
