Министерство внутренних дел Латвии предлагает ужесточить контроль за гражданами третьих стран. В частности, вузы обяжут сообщать в Государственную пограничную охрану, если иностранный студент без уважительной причины пропускает занятия три дня вместо нынешних 14.

Поправки к закону об иммиграции поданы на третье чтение в Сейм и являются частью более широкого плана Министерство внутренних дел по усилению контроля за пребыванием граждан третьих стран.

Также предлагается: • ограничить привлечение граждан третьих стран к простым профессиям; • запретить агентствам по трудоустройству нанимать таких работников; • ужесточить санкции за нарушения, включая депозит на возможную депортацию; • запретить воссоединение семей для студентов бакалавриата и магистратуры из стран вне НАТО.

Ранее Сейм уже поддержал эти поправки во втором чтении.