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Страшные подробности в деле о смерти Диего Армандо Марадоны 0

Спорт
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Страшные подробности в деле о смерти Диего Армандо Марадоны

Cердце чемпиона мира остановилось 25 ноября 2020 года. По крайней мере, так считалось до вскрытия. Да, даже спустя почти пять лет уход Диего Армандо из жизни окутан тайнами. Поэтому 11 марта 2025-го в Буэнос-Айресе стартовал судебный процесс. Ответственные за лечение футболиста врачи обвиняются в непредумышленном убийстве.

Какие-либо выводы преждевременны, но близкие не сомневаются: Марадону убили. Одно из свежих заявлений в ходе слушаний сделал сын Диего: «Они не предприняли ничего, чтобы его спасти. Мой отец оказался им выгоден после своей смерти. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть рядом со мной», – сказал Диего Армандо Марадона-младший в эфире El Chiringuito.

Дальма Марадона, старшая дочь Диего, и вовсе уверена: за халатностью медиков стоит мафия. Всё это ещё предстоит выяснить, но некоторые новые детали в деле о смерти аргентинца потихоньку появляются. Так, Карлос Маурисио Кассинелли, судмедэксперт, проводивший вскрытие, объявил, что двукратный обладатель скудетто скончался в результате отёка лёгких, а не сердечного приступа.

Также Кассинелли поделился другими, откровенно говоря, страшными подробностями: «Его сердце весило 503 г – в два раза больше нормы для взрослого человека. Оно было полностью покрыто жиром. В его сердце образовался тромб, что означает лишь одно: пациент находился в агонии перед смертью. Он страдал около 12 часов», – цитирует судмедэксперта La Nacion.

Более того – по сообщению Кассинелли, во внутренних органах Марадоны было 4,5 литра жидкости. Чрезвычайно много. То есть процесс скопления длился несколько дней – врачи просто не могли это не заметить. Даже обычный рентген грудной клетки выявил бы такие отёки. Почему медики бездействовали и отказались немедленно госпитализировать легенду – вопрос.

Опять же: мы ссылаемся на судмедэксперта. Сейчас многие в связи с судом вспоминают, какой образ жизни вёл Диего Армандо. Однако ответственности со служителей панацеи это не снимает. Впрочем, необходимо дождаться середины июля, финала разбирательства. Ведь как признавался сам Марадона: «Я – актер и живу по собственным правилам. Но актёры читают сценарий. А я не читаю. Потому что из всех вещей на свете предпочитаю правду».

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