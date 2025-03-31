Шоу Порзиньгиса в Финиксе

Накануне его команда в выездной игре чемпионата НБА одолела «Финикс» - 132:102, продлив свою победную серию до шести игр.

Сам Порзиньгис набрал 30 очков, к которым добавил восемь подборов, две передачи и два блок-шота. И все это за неполные 29 минут, проведенные на паркете. Потом, правда, была не самая удачная игра латвийского баскетболиста, в которой его клуб в гостях одолел «Сан-Антонио» – 121:111 (это седьмая победа кряду!).

На счету Порзиньгиса оказались только 11 очков, восемь подборов и одна передача. И это за 25 минут. Маловато? Виной всему замечания, лимит которых он быстро исчерпал. У «Бостона» на Востоке стабильно вторая позиция – 55 побед и 19 поражений. Впереди только «Кливленд» (60-15). На Западе пока что лидирует «Оклахома» (62-12).