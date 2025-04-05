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Овечкин оформил дубль и повторил «неповторимый» рекорд Гретцки 3 2228

Спорт
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в регулярных чемпионатах — у обоих по 894 шайбы.

«Вашингтон» сегодня ночью по латвийскому времени переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 894 гола в 1486 матчах в североамериканской лиге. Он повторил рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ.

Кроме того, Овечкин в 136-й раз за карьеру стал автором победной шайбы в матчах регулярных чемпионатов. Он побил рекорд Яромира Ягра (135).

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

  1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей) Александр Овечкин (Россия) — 894 (1486)
  2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
  3. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
  4. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
  5. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
  6. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
  7. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
  8. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
  9. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от рекордного 895-го гола в НХЛ.

«Я сказал ему (Уэйну Гретцки), что не хочу забивать этот гол в пустые ворота», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Уино.

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Два великих игрока - Уэйн Гретцки и Александр Овечкин.

На послемтчевой пресс-конференции Уэйн заявил, что его дедушка, который был уроженцем Российской империи, был бы рад, что рекорд побьет именно русский.

«Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он обрадовался бы, что мой рекорд побил русский», — сказал Гретцки.

Впереди у «Вашингтона» еще шесть матчей в регулярке-2024/25, ближайший состоится уже 6 апреля — в гостях с «Айлендерс». Вполне возможно, что в этот день Ови забросит свою 895-ю шайбу, установив абсолютный рекорд НХЛ.

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#александр овечкин
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(3)
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го апреля

    В России отмечают важную историческую дату — день первой серьёзной победы над объединёнными силами европейских завоевателей. На 5 апреля 1242 года приходится очередная годовщина Ледового побоища — сражения, которое частично развернулось на льду Чудского озера, а частично на его берегах.

    Тевтонский орден (германские крестоносцы) в союзе с Ливонским орденом (эти военно-монашеские структуры были аналогом современных ЧВК) и датскими рыцарями, собрав под свои знамёна разношёрстный европейский сброд, столкнулись с русским войском.

    На стороне Руси сражались:

    — Дружина князя Александра Невского

    — Новгородское ополчение

    — Владимирское ополчение

    — Татарский отряд (да, союзники были разными, но цель – защита земли – общей!)

    До Ледового побоища европейские рыцари-завоеватели уверенно продвигались на восток, осуществляя «Натиск на Восток» (Drang nach Osten). Это был настоящий крестовый поход, растянувшийся на столетия. К 1242 году крестоносцы:

    — Уничтожили и онемечили пруссов (исчезнувший народ, земли которого стали основой Пруссии).

    — Захватили две трети современных Латвии и Эстонии.

    — Вторглись в псковские земли, взяли Изборск, а затем и сам Псков.

    — Проникли в новгородские владения, построив крепость Копорье.

    Казалось, Русь, ослабленная монгольским нашествием, не сможет дать отпор. Но князь Александр Невский доказал обратное.

    В решающей битве наши предки наголову разбили объединённые силы крестоносцев. Потери рыцарей были огромны, многие утонули в водах Чудского озера под тяжестью доспехов.

    Епископ Дерптский, глава Тевтонского ордена, был вынужден заключить мир, по которому крестоносцы отказались от захваченных русских земель.

    5 апреля 1242 года молодой князь Александр (ныне святой Русской Православной Церкви) и его воины стали щитом Руси, остановив многовековую экспансию Запада.

    Этот день – не просто дата в учебнике. Это день, когда родилась русская нация – единая, непобедимая, способная отстоять свою землю против любого врага.

    С праздником!

    22
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го апреля

    5 апреля – годовщина Ледового побоища — День русской нации!

    18
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    5-го апреля

    Русские вперед !!! Славяне,молимся за вас.....

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