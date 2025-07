Your browser does not support the video tag.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в регулярных чемпионатах — у обоих по 894 шайбы. «Вашингтон» сегодня ночью по латвийскому времени переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Таким образом, 39-летний россиянин достиг отметки 894 гола в 1486 матчах в североамериканской лиге. Он повторил рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ. Кроме того, Овечкин в 136-й раз за карьеру стал автором победной шайбы в матчах регулярных чемпионатов. Он побил рекорд Яромира Ягра (135). Список лучших снайперов в истории НХЛ: Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей) Александр Овечкин (Россия) — 894 (1486) Горди Хоу (Канада) — 801 (1767) Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733) Бретт Халл (США) — 741 (1269) Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348) Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282) Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432) Марк Мессье (Канада) — 694 (1756) Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514) Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от рекордного 895-го гола в НХЛ. «Я сказал ему (Уэйну Гретцки), что не хочу забивать этот гол в пустые ворота», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Уино. Два великих игрока - Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. На послемтчевой пресс-конференции Уэйн заявил, что его дедушка, который был уроженцем Российской империи, был бы рад, что рекорд побьет именно русский. «Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он обрадовался бы, что мой рекорд побил русский», — сказал Гретцки. Впереди у «Вашингтона» еще шесть матчей в регулярке-2024/25, ближайший состоится уже 6 апреля — в гостях с «Айлендерс». Вполне возможно, что в этот день Ови забросит свою 895-ю шайбу, установив абсолютный рекорд НХЛ. Читайте нас также: Google News

