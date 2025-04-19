Говорит, но не показывают: богатые латыши слушают радио чаще, чем бедные русские

Радио слушают три четверти, или 74% жителей Латвии, причём его относительно чаще слушают люди с более высоким уровнем образования и доходов, латыши, мужчины и респонденты, передвигающиеся на автомобиле.

Об этом свидетельствует исследование, проведённое по заказу Национального совета электронных СМИ (НСЭСМИ).

Традиционное FM-радио вообще слушают 63% опрошенных, по крайней мере раз в неделю — 52%, а ежедневно или почти ежедневно — 40%.

Результаты в различных социально-демографических группах показывают, что традиционное FM-радио чаще слушают жители старше 25 лет, мужчины, латыши и проживающие за пределами Риги.

Интернет-радио в целом слушают 36% опрошенных, раз в неделю и чаще — 20%, а ежедневно или почти ежедневно — 11%.

В отличие от традиционного радиовещания, интернет-радио чаще выбирают молодые люди до 25 лет, финансово обеспеченные респонденты и жители Риги.

Мобильные приложения для прослушивания радиостанций через интернет в целом используют 28%, раз в неделю и чаще — 14%, ежедневно или почти ежедневно — 7% участников опроса.

Аналогично интернет-радио, мобильные приложения чаще всего используют:молодёжь до 25 лет — 45%, финансово обеспеченные респонденты — 37%, жители Риги — 39%.

В исследовании приняли участие 1548 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет.