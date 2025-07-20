Украинский боксер Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутом победил англичанина Даниэля Дюбуа. Это произошло в пятом раунде.

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира.

Бой завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде. Он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В послематчевом интервью Александр Усик сообщил, что победу была одержана благодаря Иисусу Христу, Деве Марии, его (Усика) команде и стадиону Уэмбли.

Победу они посвятил всем людям мира. Что еще достичь, Усик не знает. «Слава Украине!», – провозгласил Усик и поблагодарил всех тех, кто находится на фронте. «Благодаря вам я могу здесь выступать», – добавил Усик.

По информации инсайдеров, боксеры получили за этот поединок рекордные для обоих суммы: Александр Усик - 132 миллиона долларов, Даниэль Дюбуа - 71 миллион долларов.

Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года, Александр победил досрочно, хотя первым оказался в нокдауне.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.