Усик послал Дюбуа в нокаут и заработал 132 млн долларов

Спорт
Дата публикации: 20.07.2025
Украинский боксер Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутом победил англичанина Даниэля Дюбуа. Это произошло в пятом раунде.

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира.

Бой завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде. Он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В послематчевом интервью Александр Усик сообщил, что победу была одержана благодаря Иисусу Христу, Деве Марии, его (Усика) команде и стадиону Уэмбли.

Победу они посвятил всем людям мира. Что еще достичь, Усик не знает. «Слава Украине!», – провозгласил Усик и поблагодарил всех тех, кто находится на фронте. «Благодаря вам я могу здесь выступать», – добавил Усик.

По информации инсайдеров, боксеры получили за этот поединок рекордные для обоих суммы: Александр Усик - 132 миллиона долларов, Даниэль Дюбуа - 71 миллион долларов.

Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года, Александр победил досрочно, хотя первым оказался в нокдауне.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.

(6)
  • lo gos
    lo gos
    20-го июля

    Хренею от таких героев, чем дальше они отъезжают от своей Родины, тем больше подстрекают людей на смерть на войне.

    7
    4
  • С
    Сарказм
    lo gos
    20-го июля

    И опять же наброс мимо, Усик постоянно живет в Украине и только на бои выезжает за границу. И во-вторых, никого он ни к чему не подстрекал, а всего лишь поблагодарил храбрых воинов ВСУ, благодаря которым он смог провести бой (что совершеннейшая правда). Я уж молчу о том, что для украинцев нет иного выбора, кроме как сражаться, если они хотят выжить и сохраниться как народ.

    3
    10
  • С
    Сарказм
    20-го июля

    Респект Усику. Он-то все всем доказал, шипящие из-под плинтуса путинофилы, не могущие пережить победный украинский флаг, "Слава Украине" на весь мир и украинский язык от этнического русского, к тому же урожденного крымчанина - могут глотать свое дерьмо молча.

    5
    26
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    Очень правильно сделала, что мимо прошёл.

    3
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го июля

    Полное фуфло.

    23
    5
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    20-го июля

    чет слабенькое шоу для таких бабок

    26
    4
