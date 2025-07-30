Шайба в свои ворота: латвийский хоккеист продолжит зарабатывать в России

Талантливый латвийский хоккеист Николай Елисеев, который после вторжения России в Украину решил поступить вопреки Закону о спорте и продолжил карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), планирует и в следующем сезоне зарабатывать на жизнь в российских чемпионатах.

31-летний Николай Елисеев собирается начать новый сезон в белорусском клубе «Неман» Гродно. Своё лучшее игровое время нападающий провёл в сезоне 2021/22 в составе «Динамо Рига», где в 29 матчах забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Тогда же он получил шанс представить Латвию на чемпионате мира и Олимпийских играх.

После ухода «Динамо Рига» из КХЛ в феврале, после российского вторжения в Украину, Елисеев перебрался в шведский клуб «MoDo» из второй по силе лиги, но уже в следующем сезоне вернулся в состав «Адмирала» Владивосток. Проведя сезон в одном из аутсайдеров КХЛ, он не вызвал особого интереса у международных клубов, а его решение вернуться в Россию закрыло ему двери во многие другие чемпионаты.

В следующем сезоне Елисеев провёл всего три неприметных матча в чемпионате Словакии за HKM Zvolen, а в прошедшем сезоне у него была неудачная попытка вернуться в КХЛ — в составе «Сочи», после чего он провёл год без официальных хоккейных матчей.

Одновременно с Елисеевым в КХЛ ушёл и экс-вратарь сборной Латвии Янис Калниньш, который ещё на Олимпиаде в Пекине защищал ворота сборной Латвии, позднее завершил карьеру в национальной команде и также поехал зарабатывать деньги в Россию. Он два полных сезона отыграл за «Амур» Хабаровск (второй сезон был больше формальным), а в прошлом сезоне вернулся в венгерскую Erste Liga, где когда-то начался его карьерный взлёт.