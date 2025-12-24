В заключительном четвертьфинальном поединке Кубка лиги «Арсенал» испытал большие трудности в споре с «Кристал Пэлас».
Кубок лиги. 1/4 финала
Арсенал — Кристал Пэлас — 1:1, пенальти — 8:7
Голы: 1:0 — Лакруа (80, автогол). 1:1 — Гехи (95+).
Пятнадцать пенальти подряд было реализовано, прежде чем главный неудачник вечера Лакруа не смог реализовать свою попытку — Кепа Аррисабалага отразил!
В полуфиналах сыграют: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (13.01.2026 и 4.02), «Челси» — «Арсенал» (14.01 и 3.02).
