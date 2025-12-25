Как стало известно во вторник, 23 декабря, норвежский биатлонист Зиверт Баккен скончался в возрасте 27 лет. Его тело нашли мертвым в итальянском отеле. Вчера достоянием широкой общественности стали подробности трагического инцидента.

Норвежская федерация биатлона опубликовала пресс-релиз, в соответствии с которым выяснилось, что, когда Зиверта нашли мертвым, на него была надета гипоксическая маска. Она ограничивает поток воздуха (кислорода) в легкие с помощью клапанов, имитируя тем самым условия тренировок в высокогорье.

«Норвежская биатлонная ассоциация в настоящее время не располагает информацией об обстоятельствах приобретения и использования этой маски. В ближайшие дни ассоциация попытается прояснить фактические обстоятельства этого дела», — говорится в пресс-релизе.