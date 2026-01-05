«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Челси» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 1:1.

У хозяев счет открыл Тиджани Рейндерс на 42-й минуте, на четвертой компенсированной минуте второго тайма равенство на табло восстановил Энцо Фернандес.

«Ман Сити» занимает второе место в таблице с 42 очками, отставая от «Арсенала» на шесть баллов. У «синих» 31 очко и пятая позиция.

Манчестер Сити — Челси — 1:1

Голы: 1:0 — Рейндерс (42). 1:1 — Фернандес (94+).

Результаты дня:

Лидс — Манчестер Юнайтед — 1:1

Ньюкасл Юнайтед — Кристал Пэлас — 2:0

Тоттенхэм — Сандерленд — 1:1

Эвертон — Брентфорд — 2:4

Фулхэм — Ливерпуль — 2:2