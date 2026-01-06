Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лиам Росеньор прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Челси» 0 54

Спорт
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лиам Росеньор прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Челси»

Новый главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал свое назначение главным тренером первой команды «синих».

«Челси» объявил о назначении нового главного тренера клуба. Наставник оказался весьма скромной в плане заслуг и опыта персоной.

«Для меня большая честь быть назначенным главным тренером «Челси». Это клуб с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Моя задача — сохранить эту идентичность и создать команду, которая будет отражать эти ценности в каждой игре, пока мы продолжаем завоевывать трофеи. То, что мне доверили эту роль, значит для меня очень много, хочу поблагодарить всех причастных за предоставленную возможность и веру в то, что я справлюсь с этой задачей.

Сделаю все, чтобы добиться успеха, которого заслуживает этот клуб. Я глубоко верю в командную работу, единство, сплочённость и взаимовыручку, и эти ценности будут лежать в основе всего, что мы делаем. Они станут фундаментом нашего успеха.

Рад возможности работать с этой невероятно талантливой группой игроков и сотрудников, налаживать прочные связи на поле и за его пределами и создавать атмосферу, в которой все чувствуют себя едиными и движутся к одной цели», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

Читайте нас также:
#футбол #спорт #Челси #успех #единство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра
Изображение к статье: Это все? 45-летняя Винус Уильямс снова не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв на турнире в Окленде
Изображение к статье: Финал молодежного чемпионата мира пройдет без участия США или Канады впервые с 2016 года
Изображение к статье: Харри Кейн ответил на вопрос о своем будущем в «Баварии»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео