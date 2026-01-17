Латвийские спортсмены Денис Васильев и Федир Кулиш в субботу заняли соответственно девятое и 15-е место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, пишет LETA.

Чемпионом стал представитель Грузии Ника Эгадзе, который был непревзойдённым как в короткой программе в четверг, так и в произвольной в субботу. В сумме грузинский фигурист набрал 273 балла и в 23 года завоевал самую значимую награду в своей карьере.

Итальянец Маттео Рико был четвёртым после короткой программы, но показал второй результат в произвольной и с 256,37 баллами поднялся на второе место. Представитель Чехии Георгий Рештенко был восьмым после короткой программы, однако третий результат в произвольной позволил ему набрать 238,27 балла и занять третью строчку в итоговом зачёте.

Неудачно выступили братья Александр и Михаил Селевко из Эстонии. После короткой программы они занимали призовые позиции — вторую и третью соответственно, однако в субботу показали только десятый и одиннадцатый результат, что отбросило их в конец первой шестёрки.

Васильев в произвольной программе набрал 149,71 балла — это восьмой результат дня, а в общей сумме 227,51 балла обеспечили ему девятое место. Кулиш получил 132,70 балла за произвольную программу и в итоговом зачёте поднялся на одну позицию — с 201,22 балла он занял 15-е место.

В четверг Васильев получил за короткую программу 77,80 балла и занимал девятую строчку. Кулиш, которому более высокий результат помешало показать небольшое падение, получил 68,52 балла и занимал 16-е место среди 29 участников. В произвольную программу квалифицировались 24 спортсмена.

В 2022 году перед Олимпийскими играми в Пекине Васильев завоевал бронзовую медаль — единственную награду Латвии на чемпионатах Европы. На следующих чемпионатах он был пятым, а затем дважды шестым.

Для Васильева это было уже десятое участие в чемпионате Европы, а для уроженца Украины Кулиша — третье. В 2024 году он был 29-м, годом ранее — 14-м. В этом году он впервые выступал как гражданин Латвии.

Чемпионат Европы в Шеффилде завершится в субботу. В женских соревнованиях участвовала Никола Фомченкова, занявшая 37-е место.