Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не исключил возможность ухода из клуба, утверждает Football Espana со ссылкой на El Periodico.

Поводом стала ситуация, сложившаяся вокруг бразильца на «Сантьяго Бернабеу». В последних матчах часть болельщиков «Реала» освистывала Винисиуса. Наиболее заметно это проявилось во встрече с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла лиги, когда свист сопровождал практически каждое его действие с мячом.

После матча, по информации источника, футболист в разговоре с близким окружением заявил, что «не хочет играть там, где он не нужен». Эти слова были восприняты как сигнал о том, что игрок готов рассмотреть вариант ухода из мадридского клуба.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Переговоры о продлении соглашения на данный момент не завершены. Сообщается, что стороны не пришли к договоренности по условиям нового контракта, и процесс находится на паузе.

В этом сезоне бразилец неоднократно оказывался в центре внимания из-за своей формы и реакции трибун. Источник отмечает, что напряженная атмосфера на домашнем стадионе стала дополнительным фактором, повлиявшим на позицию игрока.

Ранее появлялась информация об интересе к Винисиусу со стороны зарубежных клубов, включая предложения из Саудовской Аравии.

В сезоне-2025/26 25-летний бразилец провел 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.