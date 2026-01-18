Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Винисиус Жуниор заявил окружению о нежелании играть в «Реале» 0 131

Спорт
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Винисиус Жуниор заявил окружению о нежелании играть в «Реале»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не исключил возможность ухода из клуба, утверждает Football Espana со ссылкой на El Periodico.

Поводом стала ситуация, сложившаяся вокруг бразильца на «Сантьяго Бернабеу». В последних матчах часть болельщиков «Реала» освистывала Винисиуса. Наиболее заметно это проявилось во встрече с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла лиги, когда свист сопровождал практически каждое его действие с мячом.

После матча, по информации источника, футболист в разговоре с близким окружением заявил, что «не хочет играть там, где он не нужен». Эти слова были восприняты как сигнал о том, что игрок готов рассмотреть вариант ухода из мадридского клуба.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Переговоры о продлении соглашения на данный момент не завершены. Сообщается, что стороны не пришли к договоренности по условиям нового контракта, и процесс находится на паузе.

В этом сезоне бразилец неоднократно оказывался в центре внимания из-за своей формы и реакции трибун. Источник отмечает, что напряженная атмосфера на домашнем стадионе стала дополнительным фактором, повлиявшим на позицию игрока.

Ранее появлялась информация об интересе к Винисиусу со стороны зарубежных клубов, включая предложения из Саудовской Аравии.

В сезоне-2025/26 25-летний бразилец провел 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Читайте нас также:
#футбол #спорт #Ла Лига #контракт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Моуринью — о возможном возвращении в «Реал»: «Не втягивайте меня в мыльные оперы»
Изображение к статье: Джокович: «Я понимаю, что уже не двигаюсь так, как раньше. Но это нормально»
Изображение к статье: Мохамед Салах в игре за 3-е место не реализовал послематчевый пенальти, оставив сборную Египта без медалей на Кубке африканских наций
Изображение к статье: Васильев — девятый, Кулиш — 15-й на чемпионате Европы по фигурному катанию Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео