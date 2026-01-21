Baltijas balss logotype
«Питтсбург» планирует продлить контракт с 39-летним Евгением Малкиным 0 129

Спорт
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Питтсбург» планирует продлить контракт с 39-летним Евгением Малкиным

Евгений Малкин может продлить контракт с «Питтсбург Пингвинс» на один год.

Об этом сообщил журналист The Athletic Джош Йохе в соцсетях, отметив, что 39-летний нападающий не рассматривает возможность перехода в другую команду.

После прошлого сезона руководство «Пингвинс» не было заинтересовано в новом соглашении, но феноменальная игра форварда в текущем чемпионате превзошла все ожидания руководства — в 33 матчах регулярки Малкин набрал 35 (10+25) очков.

Текущий четырёхлетний контракт Малкина на общую сумму 24,4 млн долларов с кэпхитом в 6,1 млн истекает в конце сезона-2025/2026 и включает пункт о запрете на обмен.

#хоккей #спорт #контракт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
