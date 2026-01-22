Baltijas balss logotype
Олимпийцы собрались в Италию

Спорт
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олимпийцы собрались в Италию
ФОТО: LETA

Исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) утвердил крупнейшую делегацию страны на Олимпийские игры, которые пройдут в Италии (Милан и Кортина) с 6 по 22 февраля.

Латвия заявлена в девяти видах спорта и в 29 дисциплинах. А именно: в биатлоне, бобслее, фигурном катании, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, санном спорте, в скелетоне, а также в шорт-треке.

Биться за медали и просто участвовать будут:

Байба Бендика, Эстере Вольфа, Санита Булиня, Анния Кейта Сабуле, Андрей Расторгуев, Ренар Биркенталс, Рихард Лозберс (биатлон);

Екаб Календа, Матис Микнис, Лаурис Кауфманис, Майрис Клява, Ренар Грантиньш, Арнис Бебришс, Эдгар Унгурс, Давис Кауфманис, Эдгар Немме (бобслей);

Эмил Индриксонс, Марта Анджане (скелетон);

Элвис Мерзликинс, Артур Шилов, Кристер Гудлевскис, Увис Янис Балинскис, Алберт Шмитс, Оскар Цибульскис, Ралф Фрейбергс, Роберт Мамчис, Янис Якс, Кристап Роберт Зиле, Кристиан Рубинс, Ренар Крастенбергс, Дан Лочмелис, Каспар Даугавиньш, Мартиньш Дзиеркалс, Рихард Букартс, Рудолф Балцерс, Земгус Гиргенсонс, Эдуард Тралмакс, Анри Равинскис, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Оскар Батня, Харалд Эгле, Сандис Вилманис (хоккей);

Кристер Апарйодс, Гинт Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарйоде, Мартиньш Ботс, Роберт Плуме, Эдуарс Шевиц-Микельшевиц, Лукас Крастс, Марта Робежниеце, Кития Богданова (санный спорт);

Патриция Эйдука, Кития Аузиня, Линда Капаркалея, Саманта Крампе, Раймо Вигантс, Лаурис Капаркалейс, Ник Саулитис (дистанционные лыжи);

Дженифера Германе, Лиене Бондаре, Элвис Опманис (горнолыжный спорт);

Денис Васильев, Федор Кулишс (фигурное катание);

Роберт Крузбергс, Рейнис Берзиньш (шорт-трек).

Помимо 65 спортсменов в состав делегации войдут тренеры, обслуживающий персонал, врачи и физиотерапевты, руководство и должностные лица -- в общей сложности 137 человек.

#спортсмены #Латвия #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
