В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги между «Арсенал» дома переиграл «Челси» со счетом 1:0.

Кай Хаверц забил гол на 90+7-й минуте матча.

В первой встрече победу праздновали также «канониры» (3:2). Таким образом, команда Микеля Артеты пробилась в финал.

Он состоится 22 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В этой игре «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

Действующим победителем Кубка является «Ньюкасл».

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Арсенал — Челси — 1:0 (первый матч — 3:2)

Гол: 1:0 — Хаверц (97+).