Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия вступает в борьбу за олимпийские медали с крупнейшей в истории делегацией 0 186

Спорт
Дата публикации: 04.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвия вступает в борьбу за олимпийские медали с крупнейшей в истории делегацией
ФОТО: LETA

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине с 6 по 22 февраля стартуют 68 латвийских спортсменов - делегация станет крупнейшей в истории участия Латвии в зимних Олимпийских играх.

В течение 17 дней почти 3000 спортсменов будут бороться за 116 комплектов медалей. Несмотря на то, что главными местами проведения Олимпийских игр станут Милан и Кортина д'Ампеццо, отдельные соревнования также примут Предацо, Тесеро, Бормио, Ливиньо, а также Антхольц-Антерсельва, а церемония закрытия пройдет в Вероне. Впервые на зимних Олимпийских играх корону олимпийских чемпионов вручат также ски-альпинистам.

На проведение Олимпийских игр 2026 года претендовала и Швеция, предложившая кандидатуру Стокгольма и Оре, и в случае, если бы Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в пользу Швеции, отдельные соревнования проходили бы на ледовой трассе в Сигулде. Однако в ходе голосования итальянские города получили большую поддержку, добившись права на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Как и на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, на предстоящих зимних Олимпийских играх МОК не ставил особых препятствий для участия российских и белорусских спортсменов: под нейтральным флагом спортсмены этих стран смогут стартовать в индивидуальных видах спорта. Поскольку часть международных спортивных организаций сохранила дисквалификации спортсменов стран-агрессоров на большую часть сезона, у многих не было возможности квалифицироваться, однако всего на Олимпиаде выступят 20 нейтральных атлетов в восьми видах спорта, хотя они и не смогут принять участие в церемонии открытия.

В преддверии Олимпийских игр в последние полгода обеспокоенность вызывала медленная подготовка нескольких мест проведения соревнований. Осенью больше всего хлопот доставляло восстановление ледовой трассы в Кортине д'Ампеццо, однако уже в начале сезона там прошли соревнования по санному спорту, скелетону и бобслею. Незадолго до Олимпиады дискуссии вызвало и затянувшееся строительство главной хоккейной арены "Palaitalia Santa Giulia". В ней не состоялся хоккейный турнир группы B первого дивизиона чемпионата мира U-20, который изначально планировался в качестве тестовых соревнований, однако затем там прошли матчи чемпионата Италии. О задержках в строительстве арены было осведомлено и руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которое даже пригрозило недопуском своих хоккеистов к турниру, однако в участии игроков НХЛ сомнении уже нет.

Читайте нас также:
#Латвия #спорт #Беларусь #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кубок английской лиги. «Арсенал» в добавленное время одолел «Челси» и вышел в финал турнира
Изображение к статье: Стало известно, готов ли «Манчестер Юнайтед» вернуть в свои ряды 40-летнего Криштиану Роналду
Изображение к статье: Хоккей, биатлон и лыжные гонки стали самыми востребованными видами спорта на ОИ-2026 по купленным билетам
Изображение к статье: Фрисби, вувузула, самокат, складной стул... Обнародован список вещей, запрещенных к проносу на спортивные объекты Олимпиады-2026

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео