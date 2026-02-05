Baltijas balss logotype
Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры

Спорт
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
ФОТО: LETA

Италия пресекла несколько российских кибератак, направленных против зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, усилив меры безопасности перед церемонией открытия, сообщил в среду министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Атаки были нацелены "на офисы Министерства иностранных дел, начиная с Вашингтона, а также на некоторые олимпийские объекты, в том числе гостиницы в Кортина-д’Ампеццо", заявил министр во время визита в Вашингтон.

По словам представителя Таяни, атаки затронули около 120 сайтов, включая посольство Италии в Вашингтоне, однако они были "эффективно нейтрализованы".

"Мы не комментируем вопросы безопасности — наилучшей практикой является их не обсуждать", — заявил журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка "Noname057", заявив, что это была реакция на поддержку Украины со стороны итальянского правительства.

"Прукраинский курс итальянского правительства приводит к тому, что поддержка украинских террористов наказывается нашими DDoS-снарядами по веб-сайтам", — говорится в заявлении в Telegram-канале, связанном с этой группой.

DDoS (Distributed Denial of Service) — это злонамеренная попытка нарушить работу сети, системы или сайта путём перегрузки его запросами из множества источников.

Группировка заявила, что атаковала сайты нескольких гостиниц в Кортина-д’Ампеццо — одном из городов, где пройдут зимние Олимпийские игры этого года. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоятся с 6 по 22 февраля.

Италия разместила около 6000 полицейских и около 2000 военных на олимпийских объектах — от Милана до Доломитовых Альп. Среди них — сапёры, снайперы, подразделения по борьбе с терроризмом и полиция горнолыжных курортов.

Министерство обороны также выделило 170 автомобилей, радары и дроны.

Меры безопасности особенно сосредоточены на Милане, где в пятницу на церемонии открытия Игр будут присутствовать политические лидеры, в том числе вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

Читайте нас также:
#Италия #хакеры #Украина #безопасность #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

