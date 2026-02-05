В зимней олимпийской деревне в Милане повреждены десятки санитарных помещений, сообщает итальянская газета Corriere della Sera, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Как сообщила полиции газете, в период с середины декабря до середины января были повреждены 70 душевых помещений в трёх разных зданиях для размещения спортсменов.

Доступ в недавно построенную деревню в принципе был возможен только по специальным пропускам и QR-коду.

Полиция подозревает, что использовались различные режущие инструменты. Газета сообщает, что инцидент был выявлен лишь после обнаружения повреждений системы водоснабжения.

К расследованию подключилось также антитеррористическое подразделение прокуратуры Милана.

Полиция надеется получить ответы с помощью записей камер видеонаблюдения.

Двухнедельные зимние Олимпийские игры будут открыты в пятницу.