Готовящаяся выступить на Играх-2026 женская хоккейная сборная Швейцарии была в срочном порядке изолирована и вынуждена была пропустить вчерашнюю церемонию открытия.

Причиной такого экстренного решения стал норовирус, выявленный у одной из спортсменок.

Других случаев болезни в команде пока не выявлено. Заметим, что вчера швейцарки в стартовом матче турнира победили сборную Чехии в серии буллитов (4:3), а сегодня должны были сразиться с представительницами Канады.

Ранее норовирус был выявлен в женской сборной Финляндии, из-за чего был перенесен ее матч с канадками.