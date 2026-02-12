В четверг в первом матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо латвийские хоккеисты встретятся со сборной США. Игра начнется в 22.10 по латвийскому времени.

Витолиньш: Будет много силовой игры, много контакта

Сборную Латвии по хоккею в первом матче олимпийского турнира против команды США ожидает много силовой игры, признал в разговоре с журналистами главный тренер латвийской сборной Харийс Витолиньш, пишет ЛЕТА.

"Мы посмотрели практически все игры Турнира четырех наций. Индивидуально очень сильная, очень динамичная команда, будет много силовой игры и много контакта. Нужно быть к этому готовыми", — сказал Витолиньш о предстоящем сопернике.

"Мы должны помочь вратарю, он должен ловить то, что обязан ловить, и ловить еще более опасные моменты, потому что вратарь держит нас в игре. Чем дольше мы будем держаться в игре, тем больше будет нервничать соперник. Тогда появится возможность зацепиться и создать контратаки", — добавил он.

Витолиньш отметил, что, несмотря на то что латвийские хоккеисты, выступающие в Северной Америке, присоединились к сборной уже в воскресенье, только в среду удалось провести тренировку в полном составе.

"Мы разобрали те стандартные ситуации, которые нас больше всего ожидают, чтобы ребята понимали, в какой момент как играть. Прошлись по обороне, потому что ясно, что соперник будет пытаться зажать нас в зоне, и как затем выстроить контратаку. Все в хорошем настроении. Оптимистично, что матч со Швейцарией показал — у ребят хорошая динамика, хорошее движение и было хорошее взаимодействие", — рассказал тренер.

"Вообще приезд в сборную Латвии — это для нас уникальное явление, потому что мы разбросаны по всему миру, но в тот момент, когда встречаемся, ребятам есть о чем поговорить, есть что обсудить. Атмосфера в раздевалке — это нечто такое, чего нет у других сборных", — продолжил он.

Обычно сборная Латвии проводит важнейший турнир сезона — чемпионат мира — лишь в конце весны, тогда как Олимпийские игры проходят в феврале, и Витолиньш отметил, что это также влияет на готовность команды.

"Чувствуется, что ребята находятся в хорошем ритме, в форме, и здесь нужны только небольшие нюансы. В свободное время каждый работает над тем, что ему необходимо, потому что физическая форма у всех хорошая", — добавил тренер.

Витолиньш подчеркнул, что олимпийский турнир короткий, и игрокам нужно получать от него удовольствие, но в то же время каждая игра может что-то решить.

"Хочется побеждать, и если ты выигрываешь, то поднимаешься выше. В следующем раунде может попасться более слабый соперник, поэтому на каждый матч выходим с мыслью о победе", — отметил он.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Зиле: Скорости будут очень высокими

На мужском хоккейном турнире Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо скорости будут очень высокими, в разговоре с агентством ЛЕТА заявил защитник сборной Латвии по хоккею Кристап Зиле.

Он признался, что рад тому, что сборная Латвии прибыла раньше и получила возможность принять участие в церемонии открытия.

"Удалось и обжиться в деревне, и освоиться в тренировочном зале и на большой арене, что очень полезно, потому что площадка значительно меньше, чем я привык в Чехии. Можно лучше понять какие-то углы и размеры площадки. Жаловаться не на что, могу сказать только положительные вещи, было полезно приехать раньше", — сказал латвийский хоккеист.

Он отметил, что хоккейные площадки, которые на этот раз меньше, чем обычно на турнирах Международной федерации хоккея на льду (IIHF), поначалу были непривычными, однако за неделю удалось к ним адаптироваться.

"На первых тренировках, когда были упражнения пять на пять, и защитник отдаёт защитнику передачу, то уже оказываешься у борта. Такого быть не должно. Всем нужно играть немного плотнее и компактнее, тогда и площадка помогает и дает преимущества. Думаю, скорости будут очень высокими, игра будет всё время двигаться, и скучно не будет, — пояснил защитник. - Мы соскучились по матчам, не можем дождаться игры, и есть приятное волнение".

Зиле играл в составе сборной Латвии и на Олимпийских играх в Пекине, и это его вторая Олимпиада.

"На эту Олимпиаду я ехал с настроением, будто это мои первые Олимпийские игры. В Пекине всё же была пандемийная Олимпиада, и когда тебе каждое утро берут мазок из носа, ощущения с этой точки зрения были не самые приятные. Здесь совершенно другой уровень и другие ощущения", — рассказал латвийский спортсмен.

"Эту я бы назвал своей первой Олимпиадой, хотя в статистике у меня будет две. В Пекине также не было лучшего командного результата. Здесь же собраны все лучшие хоккеисты мира. Будет интересно посмотреть, где я сам нахожусь, где мы как сборная по сравнению с ними, но мы выйдем и будем бороться", — продолжил он.

Зиле подчеркнул, что в матче против сборной США, безусловно, будет много работы в обороне, и все игроки сборной Латвии к этому готовы, однако это не означает, что латвийцы не будут стремиться создавать атаки.

"Мы знаем, что можем как команда и в атаке. Мы хорошо двигаемся, мы сравнительно быстрая команда и в атаке можем создать хорошие моменты, возможно, зажать и их в зоне и заставить их играть в обороне, чтобы и они устали. Главное — выйти на игру готовыми, с хорошими эмоциями и с сильным характером", — добавил хоккеист.

Латвийский защитник отметил, что при присоединении к сборной перед чемпионатом мира часто получается длительный тренировочный процесс, и первые матчи турнира приходится проводить в форме, близкой к старту сезона.

"Здесь всё-таки так, что приезжаешь уже войдя в игровой ритм, после интенсивных матчей. Ребята из НХЛ только что провели игры, у меня самого перед приездом было четыре матча за шесть дней в Чехии. Есть хороший игровой ритм, поэтому хотел бы сказать, что все мы здесь в лучшей форме, чем перед чемпионатом мира", — рассказал Зиле.

