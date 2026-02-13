29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 20.36,2.

Вторым стал француз Матис Делож (+4,9), тройку сильнейших замкнул еще один норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).

По количеству золотых медалей на Олимпиаде он сравнялся с норвежцами Бьерном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьерндаленом.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

1.Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2 2.Матис Делож (Франция) — +4,9. 3.Эйнар Хедегарт (Норвегия) — +14,0.