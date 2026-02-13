Baltijas balss logotype
Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид установили уникальный рекорд 0 199

Спорт
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид установили уникальный рекорд

Канадский нападающий Нэйтан Маккиннон с передачи Коннора Макдэвида забросил шайбу в олимпийском матче против чехов (5:0).

Как сообщает сайт НХЛ, это первый случай на Олимпиаде, когда два лучших бомбардира НХЛ на момент олимпийской паузы совместно организовали гол.

Макдэвид и Маккиннон возглавляют гонку бомбардиров НХЛ, набрав 96 и 93 очка соответственно.

Мужской хоккейный турнир на ОИ-2026 проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.

В следующем матче на Олимпиаде-2026 сборная Канады встретится с национальной командой Швейцарии. Матч состоится 13 февраля, начало – 22:10.

Читайте нас также:
#олимпиада #хоккей #НХЛ #Чехия #спорт #Канада #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
