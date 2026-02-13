Baltijas balss logotype
Скрывавшегося 16 лет болельщика сборной Словакии арестовали на Олимпиаде и отправили в тюрьму 0 285

Спорт
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скрывавшегося 16 лет болельщика сборной Словакии арестовали на Олимпиаде и отправили в тюрьму

Итальянская полиция арестовала болельщика, который приехал в Милан, чтобы поддержать сборную Словакии по хоккею во время олимпийского турнира.

Как сообщает агентство ANSA, в 2010 году суд Больцано выдал ордер на арест этого человека по обвинению в кражах в коммерческих учреждениях. Его выследили после сообщения из гостиницы в районе Баджо. Арестованному грозит 11 месяцев и 7 дней тюремного заключения за имущественные преступления. Его доставили в тюрьму Сан-Витторе.

Первый матч на олимпийском турнире в Милане сборная Словакии провела 11 февраля. В нем команда со счетом 4:1 победила соперников из Финляндии. Следующую игру словаки проведут 13 февраля против сборной Италии.

Мужской хоккейный турнир завершится 22 февраля.

#олимпиада #хоккей #Италия #тюрьма #спорт #преступность #кража #Словакия #арест
