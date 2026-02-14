Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия на Олимпиаде: сегодня большой день хоккея. Старты также в биатлоне и шорт-треке 0 578

Спорт
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия на Олимпиаде: сегодня большой день хоккея. Старты также в биатлоне и шорт-треке
ФОТО: LETA

В продолжение Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо сегодня свой второй матч проведет мужская сборная Латвии по хоккею, а также можно рассчитывать на высокие результаты в биатлоне и шорт-треке, пишет ЛЕТА.

В 11:00 по латвийскому времени в Стельвио первый заезд в гигантском слаломе в горнолыжном спорте проведет Элвис Опманис, на второй заезд, который начнется в 14:30, квалифицируются 30 лучших спортсменов.

В 13:00 в Валь-ди-Фьемме эстафету 4х7,5 километра начнет женская сборная Латвии по лыжным гонкам в составе Патриции Эйдуки, Линды Капаркалеи, Саманты Крампe и Китии Аузини, а в 13:10 в Милане на второй по значимости арене «Milano Rho» второй матч на турнире проведет мужская сборная Латвии по хоккею.

В 15:45 в Антерсельве в спринте на 7,5 километра в биатлоне стартуют все четыре латвийские спортсменки — Байба Бендика, Эстере Волфа, Санита Булиня и Анния Кейта Сабуле, а в 19:00 в Кортина-д’Ампеццо Марта Анджане начнет первый из двух заключительных заездов в скелетоне. В завершение дня в Милане в 21:15 начнутся соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров с участием Роберта Крузбергса в четвертьфинале, в течение двух с половиной часов будет определен олимпийский чемпион.

Соревнования Олимпийских игр транслируются в прямом эфире на канале LTV7.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Читайте нас также:
#хоккей #биатлон #Латвия #спорт #лыжные гонки #горные лыжи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео