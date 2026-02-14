В продолжение Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо сегодня свой второй матч проведет мужская сборная Латвии по хоккею, а также можно рассчитывать на высокие результаты в биатлоне и шорт-треке, пишет ЛЕТА.

В 11:00 по латвийскому времени в Стельвио первый заезд в гигантском слаломе в горнолыжном спорте проведет Элвис Опманис, на второй заезд, который начнется в 14:30, квалифицируются 30 лучших спортсменов.

В 13:00 в Валь-ди-Фьемме эстафету 4х7,5 километра начнет женская сборная Латвии по лыжным гонкам в составе Патриции Эйдуки, Линды Капаркалеи, Саманты Крампe и Китии Аузини, а в 13:10 в Милане на второй по значимости арене «Milano Rho» второй матч на турнире проведет мужская сборная Латвии по хоккею.

В 15:45 в Антерсельве в спринте на 7,5 километра в биатлоне стартуют все четыре латвийские спортсменки — Байба Бендика, Эстере Волфа, Санита Булиня и Анния Кейта Сабуле, а в 19:00 в Кортина-д’Ампеццо Марта Анджане начнет первый из двух заключительных заездов в скелетоне. В завершение дня в Милане в 21:15 начнутся соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров с участием Роберта Крузбергса в четвертьфинале, в течение двух с половиной часов будет определен олимпийский чемпион.

Соревнования Олимпийских игр транслируются в прямом эфире на канале LTV7.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.