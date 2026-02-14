Главный фаворит соревнований по фигурному катанию Илья Малинин из США дважды упал и занял только восьмое место (264,49) в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Золото выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий как нейтральный атлет, занял шестое место. В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла.

Латвийский фигурист Денис Васильев с 226,46 баллами занял 18-ем место.

Еще один латвиец – натурализованный украинец Федор Кулиш – в финал не прошел, расположившись на 28-м месте.