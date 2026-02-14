Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Олимпийская сенсация: фигурист Илья Малинин упал на льду и в соревнованиях – с 1-го на 8-е место 0 9638

Спорт
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Шайдоров поначалу не поверил в свою победу.

Михаил Шайдоров поначалу не поверил в свою победу.

Главный фаворит соревнований по фигурному катанию Илья Малинин из США дважды упал и занял только восьмое место (264,49) в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Золото выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий как нейтральный атлет, занял шестое место. В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла.

Латвийский фигурист Денис Васильев с 226,46 баллами занял 18-ем место.

Еще один латвиец – натурализованный украинец Федор Кулиш – в финал не прошел, расположившись на 28-м месте.

Читайте нас также:
#олимпиада #фигурное катание #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео