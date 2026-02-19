Baltijas balss logotype
«Теневой флот» России на ОИ-2026: русские имена под чужими флагами 9 1301

Спорт
Дата публикации: 19.02.2026
Euronews
Изображение к статье: «Теневой флот» России на ОИ-2026: русские имена под чужими флагами

На Олимпийских Играх в Италии только 13 россиян допущены до соревнований в нейтральном статусе. Но "теневой флот" России на ОИ оказался намного обширнее. Кто эти бывшие россияне и имеющие русские корни спортсмены, выступающие за другие страны?

На зимних Олимпийских играх в Италии Россия официально не представлена. После вторжения России в Украину в феврале 2024 года российские спортсмены потеряли возможность представлять свою страну на международных соревнованиях. Постепенно их стали допускать в нейтральном статусе, а где-то уже и полноценно - с гимном и флагом.

Только 13 атлетов-россиян добились участия в нейтральном статусе на ОИ-2026. Но на самом деле их намного больше. Многие сменили спортивное гражданство - как до войны в Украине, так и после нее. Но есть и те, у кого русские корни. Всего бывших россиян около 40, половина из которых - в фигурном катании.

Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (танцы на льду). Дочь известного тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина поженились в 2022 году и с 2023 года представляют Грузию. На ОИ-26 они заняли 13 место.

Карина Акопова и Никита Рахманин (парное катание) с 2025 года сменили спортивное гражданство и впервые в истории представили Армению на льду. Парой они являются и в реальной жизни.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава (парное катание)родились и тренируются в России, но представляют Грузию и уже громко заявили о себе на Олимпиаде в Италии. В командном турнире они в составе сборной остановились в шаге от пьедестала, заняв 4 место. В индивидуальном турнире они - одни из претендентов на медали.

Анастасия Голубева (парное катание) также начинала свой путь на льду в России в одиночном катании. С 2022 года выступает в паре с Гектором Муром за Австралию.

Никита Володин (парное катание) до 2023 года выступал за Россию, с сезона 23/24 представляет Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе. Они - главные претенденты на олимпийское золото.

Дарья Данилова и Михел Циба (парное катание) также претендуют на олимпийский пьедестал. Данилова получила гражданство Нидерландов в феврале 2024 года. Ее партнер имеет русско-украинские корни.

Мария Павлова и Алексей Святченко (парное катание) впервые представляют Венгрию на Олимпийских играх, сменили спортивное гражданство в 2021 и 2022 годах.

Павел Ковалев (парное катание) выступает за Францию с 2014 года в паре с женой Камиль Ковалев.

Евгения Лопарева (танцы на льду) получила французское гражданство в 2022 году и выступает в паре с Жоффре Бриссо.

Екатерина Куракова (женское одиночное катание) сменила спортивное гражданство в 2017 году и довольно успешно выступает за Польшу.

Владимир Самойлов (мужское одиночное катание) с 2021 года также выступает за Польшу. После смены спортивного гражданства Федерация фигурного катания на коньках России запретили Владимиру тренироваться в России и он был вынужден уйти от тренера Виктории Буцаевой.

Также выступают теперь под другими флагами Софья Самоделкина (Казахстан), Мария Сенюк (Израиль), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Анастасия Губанова (Грузия) и Виктория Сафонова (Беларусь, выступает в нейтральном статусе).

Фигуристы с русскими корнями

Вероятно, самым громким "русским" именем в мире фигурного катания является Илья Малинин, выступающий в мужском одиночном катании за сборную США. Его родители выступали в СССР и России, представляли на международных соревнованиях Узбекистан, а затем переехали в США, где и родился их сын, также продолживший спортивную династию. Его дед проживает в Новосибирске, сам он на исторической родине никогда не был.

Сам Малинин называет себя "богом квадов" (четверных прыжков). Илья стал первым в мире, кто сделал семь четверных прыжков в одной произвольной программе. И настрой на свои первые Олимпийские Игры у него был боевой. Выиграв "золото" в командном турнире и уверенно выиграв короткую программу в индивидуальных соревнованиях, в произвольной программе он заявил один из самых сложных прыжков - четверной аксель. Почти все его главные соперники упали в своих произвольных программах, казалось бы, расчистив перед Малининым путь на вершину пьедестала. Но тут сыграло негласное правило в фигурном катании - фаворит никогда не выигрывает олимпийское золото. Илья - не стал исключением. Он практически полностью провалил свою во всех смыслах сложную произвольную программу и оказался в итоге не только без медали, а еле зацепился за топ-10, став восьмым. Победителем же, к всеобщему удивлению, стал другой "русский", родившийся в Алма-Ате и выступающий за Казахстан, Михаил Шайдоров.

Комментируя свой провал на ОИ, Малинин сказал:

"Я этого не ожидал. Я чувствовал, что перед этими соревнованиями… я просто чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо. Я не могу осознать, что произошло.

Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и сделать такое… нет слов, честно говоря.

Думаю, это дело определенно в психологии. Олимпийская атмосфера – невероятно. Это не похоже ни на какие другие соревнования. Это действительно что-то другое. Я очень благодарен за возможность проделать всю эту работу, чтобы попасть сюда, но это, очевидно, было не то выступление, которого я хотел".

Малинин не единственный русскоговорящий представитель США в мужском фигурном катании. На Олимпиаду отобрался Максим Наумов, трагически потерявший своих родителей-тренеров и бывших фигуристов Вадима Наумова и Евгению Шишкову в авиакатастрофе в Вашингтоне в январе 2025 года. На ОИ Максим занял 20-е место.

Также за США в мужском турнире выступил Эндрю Торгашев, сын фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева, выступавших за СССР в танцах на льду и парном катании соответственно. Эндрю, как Малинин и Наумов, свободно говорит на русском языке. В Милане Кортине он стал 12-м.

Конькобежный спорт

Владимир Семирунний до декабря 2024 года выступал за Россию, но затем сменил спортивное гражданство на польское. В Милане завоевал серебряную медаль на дистанции 10 000 метров, принеся Польше первую в этом виде олимпийскую награду.

Елизавета Голубева и Кристина Силаева также сменили спортивное гражданство и теперь представляют Казахстан.

Биатлон

Алина Стремоус, Максим Макаров и Павел Магазеев с 2020 года выступают за Молдавию. Особенными результатами на ОИ-26 они не отметились.

Дмитрий Шамаев (с 2021 г.) и Анастасия Толмачева (с 2020 г.) выступают за Румынию.

Екатерина Аввакумова с 2020 года выступает за Южную Корею.

Самой заметной бывшей представительницей России в биатлоне на ОИ-2026 стала Анастасия Кузьмина, с 2008 года выступающая за Словакию. На ее счету три золота на предыдущих Олимпиадах, но на играх в Италии пока заметными результатами она не отметилась.

Горнолыжный спорт

Анастасия Скороходова с 2022 года выступает за Казахстан. На ОИ-2026 в заняла 37-е место в слаломе-гиганте.

Мария Шканова с 2008 года выступает за Беларусь и в Милане выступает в нейтральном статусе.

Шорт-трек

Даниил Ейбог в 2024 году сменил спортивное гражданство и выступает за Узбекистан. На церемонии открытия Олимпиады-2026 он стал знаменосцем своей сборной. Стал 14-м на дистанции 1500 метров.

Лыжный спорт

Выступающую за Молдавию 18-летнюю лыжницу Елизавету Хлусович обвиняли в публичной поддержке российских властей. За нее вступились Федерация биатлона и Федерация лыжного спорта и санного спорта, назвав обвинения фейковыми.

Оставить комментарий

(9)
  • SP
    Sergeis Pob
    16-го февраля

    Кде,ты,?

    0
    1
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Опять Путин показал себя человеком- не стал душить в объятьях, если не может обеспечить участие этих людей. Отпустил их.

    6
    4
  • С
    Сарказм
    Дед
    16-го февраля

    Дед, ты просто жжешь напалмом. Отпустил??? Они что рабы, крепостные, лично несвободные люди?:))) Перестань уже так лизоблюдничать, ничего кроме отвращения к тебе и к твоему возлюбленному царьку это не вызывает. Прям как в анекдоте: "добрейшей души человек... а мог бы и бритвочкой по глазам".

    3
    7
  • С
    Сарказм
    Дед
    17-го февраля

    «Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия — предательство в чистом виде», — сказал один долбодятел, называющий себя "министром спорта" дурачок Дегтярев. Аха, отпустил, как же...

    1
    6
  • С
    Сарказм
    Дед
    17-го февраля

    «Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия — предательство в чистом виде», — сказал один долбодятел, называющий себя "министром спорта" дурачок Дегтярев. Аха, отпустил, как же...

    1
    3
  • Д
    Дед
    Дед
    17-го февраля

    Сарказму. Долбодятел, то сказал, а за другие страны участвуют, выходит - опустил.

    2
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    17-го февраля

    Выходит, что ты дурачок. Не в его компетенции кого-то отпускать, а кого-то нет, но вот говорящий петрушка, т.н. министр спорта, который сопли себе не вытрет без отмашки сверху, назвал их предателями, а это во все времена в Мордоре прямая рекомендация не возвращаться к родным березкам и осинкам во избежание ущерба для здоровья. При этом чай лучше пить в одиночестве и дверные ручки трогать только в перчатках.

    1
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    19-го февраля

    Сарказм, а чего это тебя так прёт - разве тебя не опустили... ой, отпустили? Ты же вроде свободно слинял.

    1
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    20-го февраля

    И даже тут не мог не нафуфлыжить:) Тебе-то откуда знать кто и откуда меня отпускал? В РФ я никогда не жил и не был ее гражданином, и последний раз в ней был, когда деревья были высокими а крымнаш был влажной нереалистичной мечтой кучки наглухо отбитых идиотов.

    1
    1
Читать все комментарии

