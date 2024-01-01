В первый день 2024 года продолжился полет секретного военного космоплана Х-37В.

При этом впервые автоматический аппарат был запущен с помощью ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX, способной доставить космоплан на более высокую орбиту, чем в предыдущих миссиях.

В первых пяти запусках использовалась ракета-носитель Atlas V производства United Launch Alliance – совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin. Шестой запуск, в мае 2020 года, был осуществлён ракетой-носителем Falcon 9 производства компании SpaceX .

Предыдущие полеты Х-37В совершались на низкой околоземной орбите, на высоте до 2 тысяч километров.

Сегодняшнему запуску предшествовали две недели сорванных стартов и задержек. Три раза обратные отсчеты прерывались из-за плохой погоды и неких технических проблем, после чего наземным службам приходилось возвращать космический корабль в ангар.

Старт состоялся через две недели после того, как Китай отправил собственный автоматический космоплан "Шеньлун" ("Божественный дракон") в его третий полет с 2020 года.

Пентагон скуп на подробности о миссии Х-37В, которую осуществляют Космические силы США в рамках программы космических запусков в целях национальной безопасности.

На данный момент известно о двух построенных X-37B, они выполнили шесть полётов. Первый состоялся в 2010 году, он продолжался 244 дня. После полёта на орбите аппарат совершает посадку в самолётном режиме.

Запланированная продолжительность нынешнего полёта Х-37В не разглашается, но, предположительно, он продлится до июня 2026 года или даже дольше.

В ходе предыдущего полета космоплан пробыл на орбите более двух лет, после чего вернулся на землю в ноябре 2022 года.

Программа беспилотного космоплана X-37B разрабатывается с начала 2000-х годов корпорацией Boeing в интересах Пентагона. Аппарат размером примерно с небольшой автобус напоминает миниатюрный космический шаттл. Его взлётная масса – около 5 тонн.