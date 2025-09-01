Baltijas balss logotype
Техно
Дата публикации: 01.09.2025
Цены вверх! Смартфоны по всему миру подорожают
ФОТО: Unsplash

Смартфоны начнут дорожать из-за новых процессоров, на которые производители поднимут цены.

Производители смартфонов по всему миру приготовились поднять цены на новые устройства. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Источники медиа назвали причиной повышения цен рост себестоимости производства. Это связано с тем, что тайваньская корпорация TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), которая выпускает современные процессоры, уведомила партнеров о росте цен на продукцию на 5-10 процентов. В свою очередь, это повлияет на стоимость новых смартфонов.

Так, процессоры TSMC получат новые iPhone, которые анонсируют в сентябре. Процессоры Qualcomm получат многие современные топовые Android-смартфоны. Вероятно, смартфоны по новым ценам начнут выходить уже до конца 2025 года.

Источники отметили, что производители смартфонов стремятся снизить зависимость от TSMC. В частности, Samsung может вернуться к использованию в устройствах собственных процессоров Exynos, если наладит выпуск конкурентных чипам Qualcomm моделей.

#техно
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
