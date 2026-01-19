BGR: смартфон нужно менять не чаще, чем раз в 2-3 года, iPhone — 5 лет.

Журналисты издания BGR изучили советы экспертов и обозначили оптимальный срок замены смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты отметили, что срок жизни устройства напрямую зависит от жизненного цикла программного обеспечения (ПО). Так, Apple поддерживает iPhone обновлениями пять лет и признает гаджеты устаревшими через семь лет после появления в продаже. Соответственно, телефоны американского бренда можно менять раз в пять лет.

Android-смартфоны, как правило, получают обновления как минимум 2-3 года с момента выпуска. Журналисты отметили, что бывают исключения: так, Google, Samsung и другие производители начали выпускать телефоны с периодом 5-7 лет поддержки. Однако назвать эту практику распространенной на рынке нельзя.

Важным аспектом в этом вопросе авторы назвали состояние аккумулятора. Если ресурс батареи истек, то ее нужно заменить или купить новый смартфон. Также стоит ориентироваться на то, как работают на устройстве популярные приложения. «Даже если телефон включается и работает нормально, на нем может отсутствовать необходимое программное обеспечение для дальнейшей работы», — заявили журналисты.

В конце декабря 2025 года корпорация Apple в рекламе назвала оптимальный срок для обновления iPhone. Судя по материалам, которые компания распространяет в сети, менять устройства нужно раз в три года.