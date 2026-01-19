Baltijas balss logotype
Обновлением Windows случайно сломали программу Microsoft 0 409

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обновлением Windows случайно сломали программу Microsoft
ФОТО: Unsplash

Почтовый сервис Outlook перестал работать после обновления Windows.

Популярная программа Microsoft Outlook сломалась после выхода обновления Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

13 января для Windows выпустили серию патчей KB5074109 — релиз состоялся в рамках так называемого «вторника патчей». Оказалось, что обновление содержало неизвестную ошибку, из-за которой пользователи встроенного в операционную систему (ОС) почтового сервиса Outlook столкнулись с проблемами.

Выяснилось, что программа перестала нормально работать на компьютерах под управлением Windows 11 25H2 и 24H2. Вероятно, инженеры Microsoft случайно сломали свой сервис. В компании пообещали выпустить исправляющее проблему обновление в ближайшее время.

«После принудительного обновления Windows классический Outlook стал совершенно непригоден для использования. Случайные зависания, не сохраняются электронные письма и прочее», — рассказал один из читателей Neowin. По словам журналистов Neowin, проблему можно решить удалением обновления.

#компьютеры #microsoft #windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео