ChatGPT помогал испанцу Роберту Морено тренировать российский футбольный клуб «Сочи». Об этом в интервью СМИ рассказал бывший заместитель генерального директора команды Андрей Орлов.

По словам Орлова, сначала Морено показался сотрудникам и руководителям «Сочи» большим профессионалом. Однако затем испанец пытался вывести команду из кризиса с помощью ChatGPT.

Так, перед выездным матчем Первой лиги с хабаровским СКА, Морено построил план подготовки с помочью чат-бота. Согласно его рекомендациям, футболистам «Сочи» предстояло не спать 28 часов подряд. «Я спросил: "Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?" Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT», — вспомнил Орлов.

Кроме того, Орлов рассказал, как главный тренер с помощью чат-бота пытался определиться, с каким футболистом подписать контракт. ChatGPT посоветовал выбрать казахстанца Артура Шушеначева, который впоследствии не заиграл в команде.

Морено возглавлял «Сочи» с декабря 2023-го по август 2025 года. Под его руководством команда сначала покинула Российскую премьер-лигу, однако затем вернулась в высший дивизион. После старта нынешнего сезона «Сочи», занимавший последнее место в турнирной таблице, расторг контракт с тренером.