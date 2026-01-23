В течение всей своей истории наша планета переживала резкие климатические сдвиги, колеблясь между холодными «ледниковыми» и теплыми «парниковыми» периодами. Ученые считают, что нашли механизм, ответственный за это.

Исследователи давно связывали естественные климатические изменения Земли с колебаниями концентрации углекислого газа в атмосфере. Однако новые исследования указывают на то, что источник этого углерода и движущие силы, стоящие за ним, гораздо сложнее, чем считалось ранее, пишет Science Alert.

На самом деле, движение тектонических плит на поверхности нашей планеты играет важную роль в климате, которая ранее недооценивалась. Углерод появляется не только там, где встречаются тектонические плиты, но также и в местах их расхождения — они, возможно, имеют даже большее значение.

В новом исследовании ученые из Мельбурнского и Сиднейского университета проливают свет на то, как именно тектоника земных плит способствовала формированию глобального климата Земли в течение последних 540 миллионов лет.

Углеродный цикл Земли

На границах, где сходятся тектонические плиты, образуются цепи вулканов, также известные как вулканические дуги. Плавление, связанное с этими вулканами, высвобождает углерод, который был заперт в горных породах в течение тысячелетий, высвобождая его на поверхность планеты.

Ранее считалось, что именно эти вулканические дуги являются основными источниками выбросов углекислого газа в земную атмосферу. Однако результаты нового исследования ученых опровергают это утверждение. Напротив, ученые считают, что срединно-океанические хребты и континентальные рифты — места, где тектонические плиты расходятся, — сыграли гораздо более значительную роль в управлении углеродным циклом Земли.

Дело в том, что земные океаны поглощают огромные количества углекислого газа из атмосферы. Они также хранят большую его часть в богатых углеродом породах на морском дне. За тысячи лет этот процесс может образовать сотни метров богатых углеродом отложений на дне океана.

По мере того как эти породы перемещаются по планете под действием тектонических плит, они могут пересекать зоны субдукции, высвобождая заключенный в них углекислый газ обратно в атмосферу Земли. Отметим, что этот процесс известен как "глубинный углеродный цикл".

Процесс, скрытый в недрах Земли

В новой работе ученые использовали компьютерные модели и реконструировали движение углерода, хранящегося в тектонических плитах. В результате им удалось предсказать основные парниковые и ледниковые периоды климата Земли за последние 540 миллионов лет.

Данные указывают на то, что в парниковые периоды высвобождалось больше углерода, чем удерживалось в углеродсодержащих породах. С другой стороны, во время ледниковых периодов океаны поглощали больше углерода, что снижало уровень углекислого газа в атмосфере и вызывало похолодание.

Результаты нового исследования предлагают новый взгляд на то, как тектонические процессы Земли формировали и будут формировать климат планеты в будущем. Данные также указывают на то, что климат планеты определяется не только атмосферным углеродом. Вместо этого на климат влияет сложный баланс между выбросами углерода с поверхности Земли и тем, как он задерживается в отложениях на морском дне.

Фокус