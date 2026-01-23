В России потратили около 1 млрд руб. (более 10 000 000 евро) из федерального бюджета на разработку отечественного лекарства от импотенции, но так и не получили результата. Это следует из доклада Счетной палаты (СП), с которым ознакомились «Известия». По данным ведомства, проект, который вел Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), получал финансирование с 2017 по 2025 год. Он был направлен на изучение природных свойств мускуса кабарги — секрета пахучей железы оленя — и создание новых препаратов на его основе, в частности, лекарств для коррекции эректильной дисфункции, повышения работоспособности, лечения черепно-мозговых травм и ишемического инсульта.

В рамках проекта предполагалось построить питомник для разведения и содержания кабарги в Горно-Алтайске, а также лабораторию в Красногорском районе Подмосковья. Изначально планировалось, что выпуск готовой продукции начнется в 2020 году, но сроки постоянно переносились. Так, питомник ввели в эксплуатацию только в июне 2024-го, а строительство лаборатории, где должны были разрабатывать лекарства, до сих пор не завершили. При этом препарат «Мускулив» для лечения импотенции разрабатывался с использованием сырья, закупленного на рынке, а не полученного в питомнике. В свою очередь клинические исследования проводились в частных медучреждениях вместо федеральных, говорится в докладе СП.

В результате Научный центр биомедицинских технологий ФМБА так и не создал замкнутый цикл производства отечественных препаратов из мускуса кабарги. Более того, он изменил план проекта и вместо трех лекарственных препаратов решил разрабатывать три биологически активные добавки (БАДы). Вместе с тем, по данным СП, полученный в питомнике мускус, а также права на регистрацию и производство препарата «Мускулив» планируется передать индустриальному партнеру проекта — АО «Брынцалов-А». Эта компания специализируется на производстве лекарств и выпускает около 100 препаратов. Она принадлежит экс-депутату Госдумы Владимиру Брыцалову.

«По итогам проверки Счетная палата направила доклад главе государства, в котором констатировала неэффективное расходование средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта», — отметил аудитор СП Сергей Мамедов. Ведомство также обратилось в Генпрокуратуру с просьбой принять меры по выявленным нарушениям. Кроме того, СП рекомендовала руководству Научного центра биомедицинских технологий ФМБА проверить нарушения, привлечь виновных должных лиц к ответственности и взыскать с подрядчиков пени за просрочку.

Мускус кабарги, который указан в качестве основы разрабатываемого препарата «Мускулив», по своему действию больше напоминает БАД, чем лекарство, поэтому его трудно назвать альтернативой для таких средств, как «Виагра» и ее аналоги, говорит профессор, иммунолог Андрей Продеус. «Если они потратили деньги на его разработку, они должны опубликовать клиническое исследование с этими данными. У медицинского препарата должен быть понятный механизм действия. Однако обычно подобные средства регистрируют как БАД, потому что к лекарствам предъявляют гораздо более строгие требования», — отметил Продеус.

Природные средства не выдерживают конкуренции с синтетическими препаратами из-за невозможности точно рассчитать дозировку, говорит врач-уролог и андролог Владислав Гладышев. После открытия силденафила натуральные средства отошли на второй план, поскольку на рынке уже есть эффективные лекарства, тогда как биологические добавки чаще выбирают те, кто не готов обращаться к врачу, заключил Гладышев.

Кабарга, или сибирская кабарга (Moschus moschiferus) — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых. На брюхе самца кабарги расположена мускусная железа, наполненная густым, остро пахнущим веществом коричнево-бурого цвета. В одной железе взрослого самца содержится 10—20 г натурального мускуса — самого дорогого продукта животного происхождения.

Химический состав мускуса весьма сложен: жирные кислоты, воск, ароматические и стероидные соединения, сложные эфиры холестерина. Основной носитель мускусного запаха — макроциклический кетон мускон. Летучие компоненты мускуса несут информацию о возрасте и состоянии самца и могут ускорять течку у самок.

Первое упоминание о мускусе в Европе относится к 390 году н. э. О нём знали средневековые врачи Ибн Сина и Серапино. В XIII в. Марко Поло указывал на наличие особенно ценного мускуса в стране Эрингул, расположенной, по-видимому, на территории современной Монголии или Западного Китая. Мускус на Востоке добавляли в лекарства от меланхолии, а также носили в мешочках на груди для предотвращения сглаза и порчи. Мускус также широко использовался арабскими и тибетскими народными целителями как средство для усиления половой потенции у мужчин.

Широко используется мускус в восточной медицине и в настоящее время. В Китае он входит в состав более двухсот прописей лекарственных средств.

В Европе мускус как медицинский препарат особым успехом не пользуется, но здесь ему нашли другое применение — в парфюмерной промышленности в качестве фиксатора запахов.

Кроме мускусной железы, у самцов кабарги на внутренней поверхности хвоста есть железы, выделяющие секрет с резким «козлиным» запахом. При дефекации экскременты, соприкасаясь с железой, приобретают этот запах.

В середине XX века (1950-х) правительство Китая организовало создание первых ферм по выращиванию кабарги. В 1958 году такие фермы были организованы в провинции Сычуань (ферма Дуцзянъянь, ферма Баркам, ферма Кандин), а так же в провинции Аньхой (ферма Фузилинг) и провинции Шанхай (ферма Чжэньпин). До 1980 года выживаемость кабарги на фермах была очень низкой и приходилось постоянно отлавливать дикую кабаргу, чтобы восполнять популяцию животных на фермах. Кроме того, несмотря на малую травматичность забора мускуса у кабарги, отмечалась гибель животных на некоторых фермахПа.

Животных отлавливают стационарными ящичными ловушками, что исключает выработку у животных оборонительной реакции на человека как на опасный стимул. Для привлечения кабарги в ящик-ловушку используется пищевая приманка — лишайник или зерно. Пойманный зверь перегоняется в иммобилизационный бокс, конструкция и размеры которого не позволяют двигаться животному. Затем самца усыпляют с помощью инъекции ксилазина в комбинации с кетамином. Иммобилизация и сон длятся в среднем 40 минут, а полное восстановление двигательной активности зверя наступает через четыре-пять часов. Перед выдавливанием мускуса предварительно вводится в мешочек серебряный шпатель с жёлобом, по которому и выводится секрет железы наружу.

После отбора мускуса обездвиженный самец передерживается все это время в специальном боксе. Особую популярность этот метод получил на Ближнем Востоке, где чёрный мускус является самым популярным мужским ароматом. Аромат — резкий, терпкий, стойкий.