лон Маск рассказал, что главная цель SpaceX — выход за пределы Солнечной системы, изучение других планет и встреча с инопланетянами. Его компания должна сделать фантастическую сагу «Звездный путь» реальностью. Разбираемся, насколько мечты Маска реальны и какую угрозу они несут для человечества.

Почему мы в ловушке

Теоретически покинуть Солнечную систему — не проблема. Разогнал космический аппарат до третьей космической скорости (16,65 км/с), и сиди себе жди, когда улетишь за границу системы.

Главная проблема в том, что такая скорость по космическим меркам очень мала. Вы наверняка слышали, что американские космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенные в 1977 году, вышли за пределы Солнечной системы.

Но это растиражированная СМИ ошибка. В 2018-м эти аппараты покинули только гелиосферу — пространство, в котором поток частиц от Солнца превосходит поток частиц от других звезд.

А сама Солнечная система — это пространство, ограниченное всеми объектами, которые вращаются вокруг нашей звезды. Где именно она заканчивается — пока еще науке неизвестно. Предположительно, внешний край облака Оорта (скопление мелких объектов на границе Солнечной системы) находится в 15 трлн км, или в 19 световых месяцах. «Вояджеры» с нынешней скоростью достигнут края Солнечной системы через… 30 тыс. лет.

К сожалению, человечество знает пока очень мало способов разгона космических аппаратов. Сначала технику разгоняют химические реактивные двигатели, в которых сгорает топливо, а затем скорость придают гравитационные маневры возле планет и их спутников. То есть космические аппараты специально направляют поближе к планетам, чтобы они, грубо говоря, начали на них падать и от этого разгоняться. Только траекторию просчитывают так, чтобы в итоге они пролетели мимо планет и спутников.

Можно использовать более экономичные ионные двигатели (у Роскосмоса был проект ядерного буксира «Зевс» с такими двигателями, но он был свернут из-за недостатка финансирования), однако кардинально ситуацию они не изменят: из-за малой тяги аппараты разгоняются очень долго, да и запасы газа для их работы не бесконечные. С нынешними технологиями даже Солнечная система недостижимо большая.

Варп-двигатель реален?

Во вселенной «Звездного пути», о которой говорил Илон Маск, изучение вселенной стало возможным благодаря созданию варп-двигателя, который позволяет путешествовать существенно быстрее скорости света.

Просто разогнать физический объект быстрее скорости невозможно — это доказал еще Альберт Эйнштейн. Но создатели «Звездного пути» еще в 1966 году элегантно обошли это ограничение: на космических кораблях установлены варп-двигатели, которые не разгоняют корабль, а искривляют пространство перед собой. Такие двигатели не требуют перехода в некое «гиперпространство», как во многих других фантастических произведениях, и не противоречат законам природы.

Ученых заинтересовала эта идея: первую модель варп-пузыря предложил физик Мигель Алькубьерре в 1994 году. Но для создания пузыря в несколько метров потребовалась бы энергия, заключенная во всем Солнце. Плюс нужна «отрицательная энергия» (энергия темной материи, из нее в основном и состоит Вселенная, но такая энергия никак не взаимодействует с обычной), которая пока никак не проявляется во Вселенной.

А в прошлом году ученые предложили новую модель варп-пузыря, которая предусматривает жилую зону, неподверженную искривлениям пространства-времени, и не требует «отрицательной энергии».

Кстати, в мире «Звездного пути» люди впервые испытали варп-двигатель 5 апреля 2063 года. И это событие стало предпосылкой для первого контакта с инопланетянами. Что ж, ждать осталось относительно недолго.

Какие риски несет потенциальный контакт с инопланетянами

В мире «Звездного пути» Земле повезло оказаться в зоне контроля Объединенной федерации планет — это объединение развитых цивилизаций. Как и в «Мире Полудня» братьев Стругацких, Федерация представлена как прекрасный мир будущего, где нет войн, бездумной погони за личным благосостоянием, а отважные люди самоотверженно трудятся, изучают космос, помогают другим мирам ради всеобщего блага.

Если фантазии создателей «Звездного пути» окажутся правдой, то это объясняет, почему до сих пор нет никаких подтвержденных фактов посещения Земли инопланетянами. Нет даже полученных сигналов из космоса. В фантастическом сериале членам Федерации запрещено вмешиваться в развитие цивилизации до открытия варпа. Первый контакт возможен только после того, как общество само будет готово к межзвездным полетам.

А если поблизости нет такой доброй Федерации, тогда устремления Илона Маска могут нести в себе большую угрозу для всего человечества.

Физик Энрико Ферми однажды сформулировал важный парадокс. Вселенная существует миллиарды лет (только наблюдаемая часть имеет возраст 13,8 млрд лет), по некоторым оценкам, в ней содержится до 2 трлн галактик с бесчисленным количеством звезд и планет. Если на Земле зародилась разумная жизнь, то она также могла сформироваться и распространиться в других уголках нашей Вселенной. Но никаких, даже малейших признаков внеземных цивилизаций замечено не было.

Причину такого глобального молчания описал другой фантаст — китаец Лю Цысинь — в своей трилогии «Воспоминания о прошлом Земли». К сожалению, его идеи выглядят более реалистичными, чем утопический мир «Звездного пути».

Суть идеи Лю Цысиня заключается в том, что, как только какая-то цивилизация дает о себе знать, она тут же уничтожается более развитыми видами — конкуренты никому не нужны.

— Вселенная — это темный лес, и каждая цивилизация в ней — вооруженный охотник, крадущийся сквозь деревья.

— Дела человечества и в самом деле напоминают ребенка в темном лесу, который, вместо того чтобы затаиться, кричит во весь голос: «Я здесь! Я здесь!»

Пока все это фантастика и исключительно умозрительные изыскания, бесконечно далекие от реальности. Но прогресс человечества ускоряется, в том числе силами Илона Маска. Рано или поздно оно действительно встанет перед вопросом: а стоит ли себя раскрывать остальному миру?