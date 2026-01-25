В 2026 году из цехов АвтоВАЗа должны начать выходить сразу две модели. Производство кроссовера Lada Azimut должно стартовать в III квартале 2026-го, а продажи — в IV квартале.

По технике сюрпризов нет: модернизированная платформа от Vesta, известные моторы, китайская трансмиссия. А вот цена остается загадкой. По словам главы компании Максима Соколова, цену не знает даже он сам.

— С ценой Azimut будем тянуть до последнего. Пока говорить рано.

Ситуация непростая: китайские кроссоверы теснят даже более доступную Lada Vesta. А Azimut и вовсе рискует оказаться вне рынка.

Вторая новинка — это китайские фургоны и минивэны под брендом SKM тольяттинской сборки. Это переименованные машины семейства SRM Jinhaishi от компании Shineray Group. Кроссоверы данного производителя уже выпускаются на калининградском «Автоторе» под брендом SWM. Постарайтесь не запутаться во всех этих аббревиатурах.

Технически это очень простые машины с небольшими атмосферными бензиновыми двигателями, задним приводом и зависимой задней подвеской. По размерам располагаются между Lada Largus и «Газелью».

Цена опять-таки пока не называется, но в России уже есть прямой конкурент — грузовой фургон Sollers SF1 (то есть переименованный JAC, собранный в городе Елабуга) за 2,15 млн рублей, или около 25 000 евро.

С развитием локализации китайских автомобилей в РФ конкуренция для наиболее дорогих моделей Lada обостряется. А Lada Iskra начинает отбирать покупателей только у Vesta и Granta — китайцев в ее ценовом сегменте просто нет. В таких условиях без технической революции и пересмотра цен АвтоВАЗу будет очень непросто выполнить план в 400 тыс. машин.